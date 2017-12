Inda cocea a Prat por equidistante: "Si no eres independentista en Cataluña estás muerto civilmente, ¡te guste o no!"

Eduardo Inda se congratula, como el resto de constitucionalistas de Cataluña y del resto de España, de que por fin haya despertado esa parte silenciada de Cataluña, aunque sigue siendo insuficiente para echar a los independentistas del poder.

El periodista tuvo que revolverse ante la equidistancia del presentador Joaquín Prat en 'El Programa de Ana Rosa' de este 29 de diciembre de 2017, llamándole 'exagerado' por aseverar que quien no es indepe en Cataluña está más que frito:

Inda: En los últimos 37 años ya empiezan a espabilar y a movilizarse. Lo que ha pasado en los dos últimos meses por parte del constitucionalismo en Cataluña no había sucedido anteriormente.

Joaquín Prat: Has exagerado un poco. Yo he estado en Barcelona y no he visto baños para independentistas y para no independentistas. Un poco has exagerado... ¡Bastante!

Inda: ¿Me dejas que te lo explique? Si en Cataluña tú no eres independentista, eres un ciudadano de segunda... Os guste o no os guste. Podéis vender la realidad como queráis, pero es como yo lo estoy comentando.

Irene Lozano: Inda, estás banalizando el Apartheid de Sudáfrica.

Inda: No, yo no estoy banalizando. Si tú eres constitucionalista en Cataluña, no tienes los mismos derechos. Si tú eres constitucionalista en Cataluña estás muerto civilmente; si tienes un hijo no lo puedes educar en la lengua que te dé la gana... En cualquiera de los órdenes de la vida: ¡no eres nadie!