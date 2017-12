'Sálvame’: Paz Padilla le pega una ‘puñalada trapera’ a María Lapiedra por el conflicto con su marido

Este jueves 28 de diciembre de 2017, Mark Hamilton, todavía marido de Lapiedra, se derrumbaba en directo reconociendo sentirse "perdido" tras asumir que el matrimonio con su mujer "estaba roto". La artista ha podido ver las imágenes este viernes y dar su opinión sobre la reacción de Hamilton al resto de colaboradores del programa.

Lapiedra aseguró que le duele ver a su marido así, ya que considera que todavía le "quiere" y le querrá "siempre" dado que es el padre de sus dos hijas. Paz Padilla no se ha podido contener y le ha dedicado un 'zasca' que resonó en el plató de Telecinco, según recoge Ecoteuve. "Tú no le has querido nunca. Querer a una persona no es hacerle esto", le espetó ante la estupefacta mirada de la invitada.

