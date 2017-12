'First Dates': Un andaluz rechaza a su pareja por decir que la Semana Santa le da 'arcadas'

Último programa en 2017 de «First Dates», el omnipresente espacio de citas que no falla al espectador de lunes a viernes.

Y aún queda mucho para que «First Dates» deje de sorprendernos para bien y para mal, pues las reservas de solteros no se terminan nunca y las citas a ciegas, como bien dijo su presentador Carlos Sobera, son «un viaje a lo desconocido en el que tienes que estar dispuesto a conocerlo todo».

El primero en aparecer este viernes por allí fue José, un ex militar devenido empresario, con piercings en las mejillas y los dientes y tatuajes hasta en la cabeza.

Tuvieron ojo los emparejadores de Sobera, pues le pusieron a cenar con Manuela, autodefinida como «muy patriota», con su tatuaje dedicado a los caídos por España en su muñeca y una marcada atracción sexual hacia los hombres con uniforme, según recoge ABC.

Al poco de sentarse, ella no tuvo ningún reparo en decirle lo que no le gustaba de él: en primer lugar, sus piercings en la cara y en los dientes, «eso te lo puedes quitar». No obstante, a José no pareció importarle mucho la opinión de su pareja ni hizo siquiera un amago de quitarse los pendientes.

Luego ya pasaron a comentar sus parecidos, tal vez el más reseñable sea su nivel académico: ninguno había pasado de la Secundaria.

