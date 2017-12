María José Campanario: "Una puede ser puta, pero no por eso hay derecho a que la violen"

La mujer de Jesulín ha sido ingresada recientemente en el hospital Nisa de Sevilla y para explicarlo ha decidio escribir: "No me gusta dar pena a nadie. Ingreso porque soy intolerante a muchos medicamentos, y los únicos que se pueden poner en mis brotes son hospitalarios".

Además añade:"¿Crees que me hace gracia separarme de mis hijos en vez de poder estar en mi casa?", dice. "'Esta tía' tiene nombre y sufre como tú y como cualquiera. Puedes creer o no, pero la fibromialgia es así. No se ve por fuera, te mata por dentro", escribía a uno de sus detractores que no tomaba en serio el sufrimiento que está padeciendo María José, según recoge Ecotueve.

Además Campanario se queja de que la traten de manera injusta y que se crean con derecho a hacerle daño."Como sale en revistas, qué más da lo que sufra o sufra su familia o sus hijos, porque como ha salido en revistas...", explica enfadada. "Lady Gaga y Morgan Freeman lo han contado igual y no pasa nada, pero como yo soy la mierda la Campa...", dijo.

Además quiere hacer reflexionar diciendo:"Hay mucho más allá en las personas que salimos en una pantalla de televisión".

Además María José no está muy de acuerdo sobre la imagen que quiere darse sobre ella en televisión, en ocasiones se la ha acusado de poner demandas sin ton si son y para defenderse ha escrito: "¿Yo demando a todo dios? Si os creéis todo lo que dicen en televisión es normal que tengáis una versión bien distorsionada de la realidad. Yo he empezado a demandar después de 14 años de acoso y derribo. Y le voy a decir una cosa, una puede ser puta, pero no por eso hay derecho a que la violen".

