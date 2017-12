Marhuenda, a los 'desmemoriados' Sardá, Maestre y Maraña: "¡Franco era tan dictador como los comunistas que os gustaban!"

Décimo aniversario de la controvertidad Ley de Memoria Histórica impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2007 y en 'laSexta Noche' dedicaron un bloque especial para abordar esta cuestión.

El lado progre de la tertulia, los Maraña, Maestre y Sardá, se dedicaron, como tampoco iba a ser una sorpresa, a defender las bondades de esa ley y a criticar que, por ejemplo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy haya aportado cero euros para su sostenimiento.

Francisco Marhuenda, director de La Razón, criticó por su parte que el actual gabinete de Moncloa no se haya atrevido a dar el paso que él entiende correcto y que no es otro que la derogación de una ley que sólo se hizo pensando en un bando y no en todos los que fueron afectados como consecuencia de una cruenta Guerra Civil Española.

Marhuenda, de manera contundente, expuso que:

Esto es un debate apasionante, pero escuchando a todos vosotros me reafirmo en una cosa, esta ley hay que derogar la Ley de la Memoria Histórica. Con gente como ellos me reafirmo, hay que derogarla y hacer una nueva norma que conduzca a la reconciliación y no a lo que vosotros os gusta.

Sardá, muy irónico, saltaba:

Ahora , sí, ahí, por fin, ¡te ha costado!

El director de La Razón proseguía:

Al final siempre es la otra España, la que nos llevó a la Guerra Civil, por favor, calmaros. Si supierais un poco de Historia, sabríais lo que fue la Segunda República, lo que representó la Segunda República, lo que representó del 36 al 39 y lo que fue la dictadura brutal del 39 al 75. Porque a mí no me importa hablar de dictadura brutal, no me importa hablar de crímenes del franquismo porque yo no tengo complejo. Esa es la diferencia, porque yo hablo de Historia. Y podemos hablar del 36 al 39, de la brutalidad de los dos bandos, las chekas, donde se torturaba a la gente y se le cortaban la pelotas y se les ponían en la boca sangrando para que se murieran desangrados y se les fusilaba.

Maraña, muy alterado, gritaba:

¡Deja ya de justificar que la Segunda República provocó que franquismo porque es una mentira histórica!

Marhuenda insistía:

Sólo desde la ignorancia se puede ignorar lo que ocurrió entre 1917 con la Revolución Rusa que tanto le gustará a mi amigo Maestre y los anarquistas y los comunistas hasta lo que pasa en 1945, cuando en toda la sociedad europea se instala la locura colectiva de regímenes totalitarios comunistas, fascistas y nazis.

El director de Infolibre, Maraña, que quiso ir de 'profesor' le espetó al de La Razón:

Sobre el 34 te recomiendo este libro, 'Tres periodistas en la Revolución de Asturias'. Lee un poquito las crónicas de entonces y las ves con los ojos de Josep Pla, de Chaves Nogales..., sin ninguna pasión partidista, de verdad, inténtalo.

Marhuenda remachaba: