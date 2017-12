Telecinco despide a la periodista que denunció ser ”explotada”

Para mantener su anonimato, según recoge ESdiario, han preferido ocultar el nombre y el lugar de trabajo de la periodista, así como la identidad de quienes han comentado o reaccionado al post. Eso sí, aportamos el detalle que se trataba de una trabajadora del turno de fin de semana de Informativos Telecinco.

Y ella, aprovechando un recuerdo de la red social, ha roto su silencio y publicaba: "Ese día ya sabía que si no acataba las abusivas condiciones de Tele 5 me despedirían. A pesar de estar aterrorizada fue firme en mis convicciones. Lo que no sabía entonces es que la vida me depararía un futuro inmensamente mejor. Sí tengo un pero: la pérdida de contacto diario con mis compañeros".

Especialmente impactante resultan dos confesiones de la periodista: el término de las condiciones "abusivas" en su trabajo y estar "aterrorizada" ante las consecuencias de romper su silencio y reclamar sus derechos laborales. Unas consecuencias que, según se desprende de sus palabras, se produjeron y terminaron con su despido fulminante.

Ni que decir tiene que estas palabras y valiente confesión han provocado una rápida reacción de los seguidores y amigos de la informadora, muchos de ellos compañeros de profesión, en esta red social. Se lo mostramos en la imagen superior. Mensajes de respaldo, y también críticas a Telecinco, han llenado el Facebook de esta periodista que varios años después ha decidido romper su silencio.

Afortunadamente, y tras el despido, parece que la vida le ha ido mejor. O al menos así lo manifiesta en este post que ya daña las entrañas de Mediaset y que ya corre como la pólvora entre la profesión.

