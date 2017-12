'Telecinco': La espantada de Terelu provoca la bronca en directo de Jorge Javier Vázquez

Son lo que son y hacen lo que mejor conocen y les ordena Pasolo Vasile: circo para subir la audiencia.

Sábado Deluxe ha cerrado el año 2017 con polémica y tensión en el plató de Telecinco.

Una injustificada ausencia de última hora alteraba los planes del programa rosa de Mediaset y empañaba lo que tenía que ser el tema de la noche: los líos extramatrimoniales del colaborador de Sálvame y paparazzi Gustavo González.

El asunto de Gustavo, al que llevan tiempo dando cuerda, quedaba en anécdota al arrancar el Deluxe que abría con la intervención de una de Las Campos, Carmen Borrego, casi recién aterrizada de su viaje a Nueva York.

Jorge Javier Vázquez le hacía las preguntas de rigor sobre su estancia allí y la emisión de una nueva temporada de Las Campos y confesaba a la hija mayor de María Teresa Campos que se había "tragado" el primer capítulo entero.

"Tragado" era una expresión que llegaba a molestar a Borrego y así se lo hacía saber al presentador...

Cuando estaba a punto de justificar su desafortunada afirmación, Jorge Javier ponía cara de sorpresa y preguntaba a su invitada.

Una pregunta que cómo única respuesta hallaba un "no lo sé", por parte de su hermana que rápidamente bromeaba explicando que "a estas horas en Madrid es bastante difícil encontrar un perrito caliente", en alusión a la afición de Terelu Campos por los hots dogs neoyorquinos.

"No, no, tu hermana tenía que estar aquí y no está. ¿Alguien sabe dónde está y por qué no ha venido Terelu?".