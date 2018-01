El comentario sobre las uvas de LaSexta que ha emocionado a Cristina Pardo

Lo de Cristina Pardo e Iñaki López, trae cola tras su intervención en el programa especial de Nochevieja de LaSexta, donde el segundo metió la pata al llamar Cristina Pedroche a Pardo, algo de lo que la periodista se vengó a la vuelta de un vídeo refiriéndose a su compañero como Alberto Chicote.

Los periodistas protagonizaron una noche divertida, intercalada con intervenciones de compañeros de profesión, como el director de la cadena y presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, o el director de La Razón, Francisco Marhuenda, según se hace eco 'HP'.

@cristina_pardo @_InakiLopez_ mi hermana ayer OS esperaba ver en pijama , creo que no me he reído tanto con unas campanadas nunca #enhorabuena — berdu (@berdu87) 1 de enero de 2018

Pasada la noche, Pardo ha compartido en Twitter uno de los muchos halagos que le han llegado por las redes sociales y que ha emocionado a la periodista:

"Mi hermana ayer os esperaba ver en pijama, creo que no me he reído tanto con unas campanadas nunca. Enhorabuena", escribió el usuario @berdu87.

Y esta fue su respuesta:

Por comentarios como éste, merece la pena todo. Gracias a los que elegisteis La Sexta para cambiar de año. https://t.co/NNI6zZvkvM

— Cristina Pardo (@cristina_pardo) 1 de enero de 2018