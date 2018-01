El decepcionante vestido de Cristina Pedroche: Un mono de bailarina de comparsa con bordados pegados

Desde que hace cuatro años apareciera con un vestido con transparencias para presentar las Campanadas en laSexta con Frank Blanco, Cristina Pedroche (29 años) ha construido todo un evento en torno a su vestido en la última noche del año en Antena 3. "Ahora no es sólo comerse las uvas, es criticarme para bien o para mal. Da igual lo que haga. Siempre hay sorpresa", confesaba hace sólo unas semanas en El Hormiguero.

Y así es. Y es que a buen seguro rara habrá sido la casa en la que no se ha hecho zapping esta noche para ver cómo iba vestida la colaboradora de Zapeando. Y si no sólo hacía falta echar un vistazo a las redes sociales para comprobarlo, donde había diferentes opiniones sobre su atuendo, según recoge Juanma Fernández en El Español.

Un año más, la presentadora volvió a optar por las transparencias, aunque en esta ocasión se decantó por un mono que no dejaba nada a la imaginación -y ningún espacio a la ropa interior-. Diseñado por Hervé, de Pronovias, el vestido de Pedroche recordaba al que llevó hace ahora dos años en su estreno en Antena 3.

"Si algo funciona bien hay que repetir e intentar mejorar aún más, ¿no? Nunca dudé de la marca que este año me vestiría de nuevo en las Campanadas. Siempre consigue llevar mi idea loca (ya pasada por el filtro de Josie) a un nivel mágico", escribía en su blog de ¡HOLA!.

"Esto funciona así. Yo le paso una idea clara pero con mil detalles y Hervé me escucha atentamente, lo mete todo en una batidora, mete sus polvos mágicos (que es básicamente su creatividad) y siempre acierta. Siempre me presenta algo más espectacular de lo que yo me había imaginado", añadía.

Fuente original: El Español/Leer más

VÍDEO DESTACADO: El vestido de la Pedroche y la capa de Ramón García, prueba final para los de Sálvame en las Campanadas