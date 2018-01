Si te escandaliza la basura que vemos en la tele española, mira la británica

The X Factor es un concurso de la televisión británica de la música para encontrar talentos nuevos, muy parecido al 'Operación Triunfo' y otros formatos similares que arrasan en España.

Creado por Simon Cowell, el espectáculo comenzó en septiembre de 2004 y desde entonces ha emitido anualmente a partir de agosto / septiembre a diciembre.

Cowell no es un 'cualquiera'; se trata de un directivo británico de la compañía musical Sony., que ha tenido éxito en todo lo que ha hecho.

Principalmente conocido por Westlife, la cantante Demi Lovato, la girl-band británica Little Mix y la estadounidense Fifth Harmony, el exitoso grupo británico-irlandés One Direction; además de ser uno de los jueces fundadores del cotizado programa de talentos American Idol, en el cual asumía un rol exigente.

También es creador de los formatos Got Talent, The X Factor y La Banda, emitidos en distintos países del mundo, siendo hasta la edición de 2015 jurado en su versión inglesa.

Fue precisamente una de las últimas veces en que Cowell presidía el jurado, cuando ocurrió en directo, trasnmitido a toda la nación, lo que se ve en el vídeo.

Tras interpretar el tema That's my goal de Shayne Ward, las dos integrantes de Ablisa se sometieron al veredicto del jurado encabezado por Cowell que, al margen de sus limitados talentos musicales, les recrimina su pose y maneras para con el público del programa.

"Sois las concursantes con peor actitud de todo el concurso", les reprende el creador del programa.

Pero ni cortas ni perezosas, Lisa (de 17 años) y Abadía (18) se enzarzan en una discusión con el jurado al que replican sin ningún respeto ni miramiento.

El punto álgido de la misma llega cuando interviene Natalie Imbruglia, que les echa en cara la baja calidad de su interpretación.

"¿Y tú quien eres?", responde enérgicamente Abadía, según recoge Que.

Una afrenta que encendió los ánimos de su compañera que boquiabierta le entregó el micro de muy malas maneras para, antes de irse indignada por el comentario que les había dejado en evidencia, propinarle a la otra un golpe en la boca que dejó a ojipláticos a todos en el plató.

Miembros del jurado incluidos. En todos lados cueces habas.