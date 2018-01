Al Rey Felipe le encanta la imitación que le hace José Mota

Entre sus imitaciones estrella no ha faltado la del Rey Felipe VI, con estética casi idéntica y voz quebrada, ha sido uno de los protagonistas de la noche. ¿Pero qué pensarán en la Casa Real de estas poco habituales parodias?

Hasta ahora no se sabía pero el popular cómico ha deslizado, en una entrevista, cómo se lo toman los Reyes, un dato hasta ahora no conocido. Así, José Mota ha explicado que el Rey Felipe VI "es una persona con un sentido del humor enorme y me comentó que le agrada que le imite. Es muy agradable, y la Reina Letizia igual, tienen ambos mucho sentido del humor", según recoge David Lozando en ESdiario.

Y como el espacio de humor parodiaba a la comunidad china en España, el humorista espera que los residentes chinos se tomen bien el programa, pues "es un homenaje constante al mundo chino, al progreso y al poderío que tienen", y que tendrá una "trama muchísimo más elaborada y compleja", un proyecto "muy ambicioso que es casi una película".

Fuente original: ESdiario/Leer más

