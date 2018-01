Brutal declaración de amor de Nagore Robles a Sandra Barneda

Han sido, sin duda, una de las parejas del 2017. Sandra Barneda y Nagore Robles ya no se esconden. Para lo bueno y para lo malo. Las hemos visto cariñosas y también cabreadísimas en plena calle. Pero para despedir el año, la ex de 'GH' ha decidido declarar su amor a la presentadora.

Las confesiones más íntimas de Sandra Barneda sobre su novia Nagore

El 31 de diciembre de 2017, Nagore y Barneda dos se han trasladaron hasta la playa y, precisamente allí, inmortalizaron el momento con una imagen en la que ambas se dan la mano.

La foto fue publicada en la cuenta de Instagram de Nagore, acompañada de una auténtica declaración de amor que resume el año y la historia entre ambas.

Quiero vivir todo contigo y no es que sea valiente, es que confío. Soy consciente de que no será fácil pero será eterno y será nuestro. Me gusta tu ritmo, tu entender tu crecer. Me gustas tanto...Aprendo de mí, de ti y de nosotras con ganas de todo. Porque juntas hacemos el mejor equipo, el que no se deja vencer, el más unido. Haces que el día empiece y termine, tú eres mi tiempo. Me faltan vidas y las recorrería todas contigo. De la mano siempre, cógeme fuerte que no te suelto. Venga como venga, por otro año juntas mi amada compañera. Vamos a por el 2018".