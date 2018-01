Hacienda 'bloquea' la subida salarial prevista en 2017 a la plantilla de RTVE

Según comentan desde la dirección de la cadena pública, la explicación está en Hacienda, que a finales de diciembre todavía no había comunicado cuál es el importe total de la masa salarial de RTVE sobre la que se debe calcular ese 1%. Y es que la mejora se podría aplicar sobre el salario base o sobre el sueldo más los complementos.

"No se ha hecho nada efectivo para que los trabajadores de RTVE perciban la subida salarial. Durante meses y meses, la dirección simplemente ha estado expectante a la respuesta de Hacienda, que no ha llegado", explican fuentes del sindicato independiente de RTVE SI, que estima que la mejora no llegará hasta este mes, aunque los trabajadores aún lo desconocen, según recoge África Semprún en El Economista.

Los costes salariales de RTVE alcanzaron los 378 millones en 2016, por lo que si se usa esta cifra para calcular la mejora, ésta apenas sería del 3,78 millones o, lo que es lo mismo, 600 euros para cada uno de los 6.290 trabajadores de la Corporación. En Aena esta subida fue considerada insuficiente, por lo que abrieron un conflicto laboral hasta que lograron otras mejoras.

Mientras la cadena asegura que el bloqueo a la subida salarial "es culpa" del departamento de Cristobal Montoro por su "silencio", que ha impedido que se aplique la mejora en todo el año, los trabajadores no se ponen de acuerdo sobre cómo se tendría que realizar el reparto del dinero extra. Desde el Sindicato Independiente mantienen que debe hacerse de forma porcentual: el mismo criterio para la recuperación salarial que la contención salarial. Otros representantes de los trabajadores consideran que el reparto debe ser lineal, es decir, la misma cantidad para todos los trabajadores. "Creemos que el reparto lineal no es justo para todos aquellos trabajadores que realizaron un mayor esfuerzo cuando hubo que aplicar las medidas de recorte económico", aseguran desde SI.

A pesar de que no se ha activado el alza del 1% en 2017, Hacienda sí que ha puesto en marcha medidas para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores en 2018 por la vía de rebajar la carga fiscal. La propuesta presentada, conocida como plan de "retribución flexible", es un sistema de compensación por el cual un trabajador podrá destinar una parte de su salario a la contratación de algunos productos y servicios que necesite, a cambio de ventajas fiscales, como estar exenta del IRPF la cantidad destinada y, por tanto, más dinero "líquido" en la nómina. Entre los productos o servicios incluidos en la propuesta se encuentra el seguro de salud para familiares, los cheques comida, la guardería para los hijos del trabajador, los gastos de formación y estudios y el transport

Fuente original: El Economista/Leer más

VÍDEO DESTACADO: Un «hombre del tiempo» de TVE ubica Canarias fuera de España