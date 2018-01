La tremenda confesión de Terelu sobre su físico que casi deja a Jorge Javier en una camilla

En Sálvame de Luxe no dejar de asombrar al personal, y sobre todo a la audiencia. Carmen Borrego y Terelu Campos volvieron a ser protagonistas de una entrevista después de la emisión de una nueva edición de Las Campos, y la segunda dio la campanada.

Así, la hija mayor de María Teresa Campos habló de su aspecto físico y el presentador, Jorge Javier Vázquez, consiguió arrancarle una sorprendente confesión.

Terelu explicó, según se hace eco 'EsDiario', que no ha "tirado la toalla" en lo referente a su figura y reconoció que está más delgada que el año pasado. Fue en este momento cuando sorprendió a todos al reconocer que le gustaría someterse a una operación de cirugía estética y al desvelar el motivo por el que no lo ha hecho aún.

"Te puedo decir de qué no me quiero operar. Las manos no las tengo mal, me crecieron las pestañas, que costó mucho trabajo que me crecieran. De aquí para abajo (señalando el cuello), cualquier cosa es buena",