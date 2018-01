Los concursantes de 'OT' gastan a Alfred la peor broma imaginable

Los concursantes de OT se conjuraron para hacer una broma a Alfred con una de las cosas que más le pueden molestar. Todos se compincharon para criticar la música jazz, uno de los estilos preferidos del catalán.

"Es música de segunda, siempre es lo mismo y está sobrevalorada", dijo tajante Roi, el más comprometido con el juego, mientras el resto le seguían el juego, según recoge Ecoteuve.

"Yo a la segunda canción que escucho me aburro, me parecen todas iguales", añadió Ana Guerra.

Por si era poco meterse con el jazz, los concursantes decidieron criticar también a Michael Jackson. "Está sobrevalorado", dijo Agoney. "Llamarle el rey del pop... es demasiado. "Hoy en día Ed Sheeran se lo comería".

Alfred aguantó estoico las palabras de los compañeros. Al principio intentaba defenderse, pero llegó a estar a punto de tirar la toalla y marcharse para no seguir escuchando esos comentarios. "¿Me estáis gastando una broma no?", dijo el catalán, que terminó descubriendo a sus compañeros. Todos ellos se levantaron y le abrazaron. "¡Cómo has aguantado! Enhorabuena", dijo Roi.

Fuente: Ecoteuve

