El personaje más friki jamás visto en 'First Dates': "No soy mujer ni hombre"

El 2 de enero de 2018, 'First Dates' nos ofreció a uno de los personajes más genuínos y estrambóticos que se recuerdan. Brutal.

Se llama Ausias y acudió a 'First Dates' para encontrar.... No se sabe muy bien que quería este chico de 19 años que adornaba sus orejas con unos enormes pendientes con el símbolo de Channel y vestía entero de rosa.

Este valenciano dependiente en una tiende de juguetes se definió, atención, de la siguiente manera:

No soy mujer ni hombre, soy un muñeco, porque los muñecos no tienen género

Fan de la Sirenita, el joven también se declaró amante de la purpurina:

Y sobre el hombre que buscaba en el programa, Ausias dijo:

Los heteros me aburren: eso de siempre lo mismo, lo mismo...me aburre. Y con los gays no suelo llevarme bien, me ven muy femenino, con mucha pluma...Por eso busco a alguien independiente, que no tenga miedo y no le importe lo que digan los demás.