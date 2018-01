El comprometido momento de Nerea en el baño que no gusta a todos

Cuando llegó el turno de la actuación de Nerea, Roberto Leal introdujo la cuestionada pieza de la siguiente forma sin que ella supiera realmente de lo que estaba hablando: "Nerea, no te preocupes porque lo que te pasa a ti le pasa a muchas mujeres y cada tres mujeres a un hombre también".

Las imágenes mostraban a Agoney y Aitana esperando en la puerta del baño mientras Nerea intentaba defecar. "No, Agoney, no. Es que en serio, necesito cagar bien", decía e insistía a continuación: "Vale, ¿pues os podéis ir? Así iré más rápido. Por favor os lo pido es que cago muy mal". Sin embargo, sus compañeros se quedaron sentados en el suelo y buscaron más apoyos: Roi, Ana War, Cepeda... Al terminar de hacer sus necesidades, todos lo celebraron y la llevaron en volandas, según recoge Ecoteuve.

"Ya de por sí fuera de mi casa no puedo, pues imagínate aquí que se escucha todo y vivimos muchas personas juntas. No, no, no", dijo a Leal después. Sin embargo, las redes sociales no recibieron muy bien el vídeo y así lo hizo saber la youtuber Percebes en el Chat: "Empatizo mucho con eso de que tenga el ojete tímido, de que no le guste cagar fuera de casa, estamos todos con ella pero, hombre, ¡no le pongáis ese vídeo antes de cantar".

A las críticas en redes también se sumó Noemí Galera aunque con un tono más relajado: "Yo estoy de acuerdo con eso. Hay que hacer una queja a los de la gala. Muy mal, muy mal. Antes de cantar no le puedes poner un vídeo de caca".

¿Es necesario este bochorno de vídeo de Nerea queriendo cagar? #OTGala9 — 🐧 (@algher_) 2 de enero de 2018

Pero a ver, ¿Con que cara sale Nerea a cantar después de que todo el mundo vea que no puede cagar? Es que pobrecilla 😂😂 #OTGala9 — Marc Hernández (@MarcHernndez5) 2 de enero de 2018

Muy necesario este momento escatológico 😒 #OTGala9 — Curda de Limón (@curdadelimon) 2 de enero de 2018

VÍDEO DESTACADO:El himno de «OT 2017» se llama «Camina»