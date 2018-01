¿Por qué los padres de Cepeda nunca van al plató de 'Operación Triunfo’?

¿Por qué ocurre esto? ¿Qué pasa para que Encarna y Luis no vayan nunca a plató? En la gala 0 está la respuesta a esta pregunta que muchos se plantean en Twitter. En el primer programa, el concursante reveló que no contaba con el apoyo de su familia por una experiencia pasada de su tío, miembro del grupo Desmadre 75, los creadores el popular tema Saca el güisqui cheli. "No es una experiencia muy mala, pero saben de primera mano qué es estar muy arriba y luego muy abajo", le contó a Roberto Leal. Según La Voz de Galicia, este se arruinó un año después de publicar este hit.

Por esta razón, los padres del concursante de 28 años han querido que estudiase una carrera antes de centrarse en su sueño. Cepeda terminó Diseño Industrial y ahora trabaja esporádicamente con ONG. "Dio siempre prioridad a sus estudios, dijo que hasta que no los acabara no se centraría en la música", explicó Serafín Rodríguez (Chiqui), uno de los amigos que lo apoyó en la gala 8, a La Región, según recoge Margarita Lázaro en ElHuffPost.

Nueve semanas después de la gala 0, Cepeda no ha visto a sus padres en plató aunque sí contó con el apoyo de su madre hace tres años cuando participó en La Voz (Telecinco). Estuvo en el vídeo presentación y el concursante bromeó con ella al insinuar que ella estaba detrás del éxito en internet de un vídeo suyo cantado (con 150.000 reproducciones). También habló de su padre, del que le viene la pasión por la música.

Sobre su progenitor también habla su tío materno, Venancio, en La Región. "El padre es un fenómeno de la música y crea sus propias guitarras, es un referente para él", asegura. "A él todo le viene de familia".

De la noticia del diario orensano también se desprende otra razón por la que los padres de Cepeda no están asistiendo a plató. "Lleva 10 años fuera de casa acostumbrado a hacer su vida fuera del núcleo familiar, no se muestra como otros concursantes, que acaban de salir de casa, creo que es algo que el público no se ha parado a reflexionar, porque todos sabemos que no es inexpresivo ni apático", asegura Javier Garcés, un excompañero del la residencia universitaria en A Coruña.

La ausencia de su novia también parece tener que ver con una falta de apoyo. Según La Voz de Galicia, la presentadora de Real Madrid TV tampoco está de acuerdo con que el gallego cumpla su sueño. El 13 de noviembre le contó a la directora, Noemí Galera, que no sabía si seguían juntos y reconoció que habían tenido discusiones por su entrada en el programa.

