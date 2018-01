Lo que en 'Sálvame' no tienen narices de decir sobre María Lapiedra

María Lapiedra tiene que mantener su elevado ritmo de vida. Su culebrón con Gustavo González le está siendo muy rentable pero parece que no es suficiente. En 'Sálvame' dicen que tiene negocios "ocultos" pero no pueden decir de qué se trata. A buen entendedor...

El miércoles 3 de enero de 2018, la revista Lecturas le dedicó su portada a María Lapiedra quien vendió la exclusiva para hablar, sin pudor alguno, de la ex mujer de su amante, Gustavo González ("me dijo que tenía una familia de mierda") y para mostrar su casa en la que pretende vivir con el colaborador de ‘Sálvame' y echar a su todavía madirdo, Mark Hamilton.

La entrevista fue un despropósito, una amoralidad más de esta mujer que, por mucho que llore en T5, está dónde quiere estar: en el candelero.

Obviamente, a Gustavo no le gustaron las palabras de su amante pero, tal y como dijeron ese mismo día en 'Sálvame', él le va a perdonar cualquier cosa "porque está enamorado".

El caso es que en el programa de T5 se hicieron la pregunta del millón: ¿De qué vive María Lapiedra? Según dicen, a la ex actriz porno le gusta el lujo tanto para ella como para los suyos. Por ejemplo, la educación de sus hijas cuesta, según sus palabras, 2000 euros al mes. ¿De dónde saca el dinero? En 'Sálvame' pagan pero no tanto como antes (y sólo lleva tres semanas dando entrevistas) y menos en 'Cazamariposas', programa en el que colabora pero por el que no recibe demasiada compensación económica (palabras suyas).

Los pezones de María Lapiedra protagonistas absolutos de la emisión en directo de 'Supervivientes'

Compungida, el mencionado 3 de enero de 2018, Lapiedra respondió a las preguntas de los colaboradores y explicó de qué vive. Para empezar dijo ser imagen de muchas marcas (sic), además de tener su propia web en la que vende ropa.

Además, Lapiedra hace streptease en eventos privados y hace bolos en discotecas. Pero los colaboradores de 'Sálvame', en especial Rafa Mora, tenían otra teoría: La ex actriz porno tendría negocios ocultos o como se llegó a decir "ilegales"

Obviamente, el horario protegido les prohibía llamar las cosas por su nombre pero no era difícil de adivinar de lo que estaban hablando. ¿Puede ser del negocio más antiguo del mundo?

Ella negó por activa y por pasiva dedicarse a "cosas ilegales" pero las cuentan no cuadran. Ojo, estoy convencido que, o bien ella misma ha difundido este ‘rumor' o que se está aprovechando de él, porque ya tiene otra subtrama para explotar en el futuro. ¿Cuánto tardará en hacer un polígrafo para saber si es o no prostituta? (sí , lo he dicho).