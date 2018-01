La increíble reacción de Amaia de España al visionar su actuación en OT que bate récords

Amaia de España es la estrella del momento. Lo indicó el trending topic mundial que logró en la noche de 2 de enero de 2018 después de interpretar en Operación Triunfo de TVE de forma desgarradora el ‘Shake It Out' de Florence and The Machine; y ahora lo sostiene convirtiéndose en la máxima tendencia en Youtube con casi 1,5 millones de visionados en un día y lo corrobora consiguiendo el número uno de descargas en iTunes... Amaia hace historia en 'OT' poniendo los pelos de punta a todo el que la escuche.



Pero nada es suficiente para Amaia Romero, la joven navarra extremadamente talentosa que hace furor entre los fans de Operación Triunfo, porque su reacción al visionar su actuación al día siguiente fue casi más impactante: la autoexigencia, humildad y el perfeccionismo de quien quiere llegar muy lejos.

"Bueno... Me ha gustado la verdad... Pero no la veo perfecta. Al principio empecé un poco... Ha habido cosas que hacía como un poco así... Pero en general me ha gustado, estoy orgullosa. Al principio de este programa me llegan a decir que iba a cantar esta canción y no me lo creo, no me lo imaginaba. Pero estoy contenta y gracias por darme esta canción porque la he disfrutado mucho".