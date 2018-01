Bronca en 'Sálvame' por la cabalgata con 'drag queens': ¿Quién está en contra?

La próxima cabalgata de Reyes del distrito Puente de Vallecas en Madrid contará con tres reinas magas, entre ellas, una drag queen. La polémica está servida y en ‘Sálvame' se creó un pequeño debate al respecto.

La noticia se conoció hace unos días: La Prohibida, conocida drag quee ; Roma Calderón, bailarina de cabaret y Dnoé Lamiss, cantante de hip hop y hermana de la colaboradora televisiva Carolina Sobe, serán las tres reinas magas el próximo 5 de enero de 2018 en la cabalgata del distrito Puente de Vallecas en Madrid.

"¿Por qué no ponemos una carroza de ateos en plena cabalgata?"

Se trata de una iniciativa de la asociación Orgullo Vallekano respaldada por el Ayuntamiento de Madrid que , por supuesto, ha estado rodeada de polémica e incluso ya se han denunciado amenazas e incitaciones al odio.

Algunos famosos no han sido ajenos a la polémica y han querido mojarse. La primera fue Carlota Corredera, El 3 de enero de 2017, la presentadora de ‘Sálvame' dijo estar absolutamente de acuerdo con la iniciativa de la cabalgada de Vallecas.

Es un ejemplo para los niños. Así aprenden algo muy importante: La tolerancia.

Pero un colaborador del programa de T5 no estaba de acuerdo, o no del todo. Jesús Manuel, si bien defendía la diversidad, quiso puntualizar que:

Lo que me molesta es que siempre se utilice al colectivo (gay) con fines políticos.

Lo que quería decir el colaborador es que no está de acuerdo con que la 'causa gay' se use como moneda de cambio para obtener votos, algo con lo que Corredera no estaba de acuerdo:

A ver, son tres mujeres que se disfrazan. No tiene nada que ver. No politicemos todo.

Y entonces, Kiko Hernández zanjó el tema diciendo:

Hay cosas más importantes que discutir sobre esto.

Y habló de la familia Janeiro no sin antes anunciar que estaría repatiendo Roscón de Reyes en Vallecas para los más necesitados.

QUIQUE PEINADO ES INSULTADO

El que también ha tenido 'problemas' con este asunto es Quique Peinado, uno de los colaboradores de Zapeando.

En redes sociales, el humorista apoyó la iniciativa de la cabalgata y un seguidor le respondió de esta manera:

Te veo en Podemos con una impresora y unos grilletes en el congreso no en mucho tiempo. Es bueno tener sueños y luchar por ellos. Adelante, ¡pedazo de vago!

A lo que Peinado contestó: