El sucio frente de ’Sálvame' con Beatríz Trapote

Sálvame' siempre necesita 'carnaza' para sus contenidos. Viendo que ya llevan muchos días explotando el culebrón de la relación extramatrimomial de Gustavo González y María Lapiedra, el programa otea nuevos horizontes y parece que quiere abrir un nuevo frente hacia la persona de Beatriz Trapote.



En este sentido, y sin venir mucho a cuento, Mila Ximénez explicaba en 'Sálvame' como su familia coincidió con los Janeiro la noche de fin de año y tuvieron un encontronazo porque Trapote se negó a ver las campanadas en Telecinco con "esos sinvergüenzas", refiriéndose a los colaboradores del programa., según recoge la web de Telecinco, según recoge Exclusivadigital.



Desde la redacción del programa que produce la Fábrica de la Tele, se ponían en contacto teléfonico con la mujer de Victor Janeiro para preguntarle al respecto (grabando la conversación para emitirla). Beatriz no quería entrar a dar ninguna explicación diciendo "lo siento pero estoy trabajando y no me da tiempo de ver este tipo de programas" añadiendo "no voy a entrar en dilemas. Muchas gracias"



Terminada la emisión de la llamada, carlota Corredera asumía el papel de profesora de gramática para dar una lección, con diccionario de la RAE en mano, sobre el significado de la palabra "dilema". Precisamente lo hace un programa en el que algunos de sus colaboradores, y todos sabemos a quienes nos referimos, su formación es más básica que el mecanismo de un botijo regalándonos cada tarde momentos de vergüenza ajena con sus expresiones lingüísticas.



Tras la explicación de la palabra "dilema", entraba en acción la ex mujer de Manolo Santana: "A ella la da igual decir chema, enema dilema..." Y se hacia una pregunta "A mí me gustaría saber, y fundamentalmente quiero que me des una información importantísima para la generación del futuro ¿Dónde has estudiado periodismo? es para decir que no vaya nadie. He trabajado contigo y cometías unos errores, no sabes ni lo que es sujeto verbo y predicado...". (Ver vídeo del momento)

