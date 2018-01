¡Escandalazo!: María Lapiedra: "María Patiño está enamorada de Gustavo"

El culebrón Gustavo González / Maria Lapiedra cada día da nuevos titulares. Ahora ha sido el programa Cazamariposas quien ha ofrecido 'penúltimas' declaraciones de la ex actriz porno.



En ellas Lapiedra lanza un torpedo a Maria PAtiño a quien dice que se mete con ella porque está enamorada, según recoge Exclusivadigital.



La conversación de los reporteros con María Lapiedra transcurre de la siguiente forma



Reportera: "¿Tú cómo llevas que María Patiño no se crea mucho que estás siendo legal con Gustavo?"



Lapiedra: "Es muy envidiosa y va a hacer lo posible para dejarme mal y que Gustavo y yo rompamos. Supongo que es ella la que quiere estar con Gustavo "



Reportero: "¿María está enamorada de Gustavo?"



Lapiedra: "Hombre por supuesto, si no no se metería tanto en nuestra relación y nos dejaría ser felices"



Reportero: "Si algún día te llegaras a casar como dice, parece que tenéis planes para este 2018, ¿Invitarías a María Patiño a la boda?"



Lapiedra: "Por mi parte no y Gustavo tendríamos que sentarnos y hablarlo tranquilamente. Claro si me dice tiene que venir, si o si, aunque haya intentado romper la pareja mil veces, pues entonces vale pero que se ponga al lado de Gustavo y a mí que ni me salude"



Reportero: "¿Crees que María está malmetiendo en tu contra a Gustavo, o algún colaborador de 'Sálvame' está malmetiendo?"



Lapiedra: "Llevo los papeles de la denuncia que tuve con mi primer marido que María Patiño decía que me lo había inventado, y ahora llevo los papeles en el móvil para que vea que tengo todavía una orden de alejamiento. Se tendrá que arrodillar y pedirme disculpas porque con eso no se juega".

