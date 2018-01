Colosal reprimenda de la reportera a De Prada por cargar contra la Guardia Civil en el caso Diana Quer: "¡Hay que saber antes de hablar!"

Tremenda bronca de buena mañana en 'Espejo Público' de Antena3 este 5 de enero de 2018, con el caso Diana Quer y la actuación de la Guardia Civil en el foco.

El controvertido escritor y tertuliano Juan Manuel de Prada cogió la palabra en el primer momento del espacio y atacó duramente a este cuerpo de seguridad encargado de todo el caso de la joven gallega asesinada por su rueda de prensa y su actuación durante año y medio de investigación.

La rueda de prensa de la Guardia Civil fue lamentable, por prestar como un éxito lo que es un fracaso clamoroso, porque no olvidemos que este señor estuvo a punto de cometer con otra muchacha el mismo crimen que había cometido con Diana Quer. Y decir por todo el morro que llevan un año sometiéndolo a estricta vigilancia, me parece que hay que tener mucho cuajo para hacer eso. Con toda la tableta de condecoraciones que parecía que Papá Noel les había regalado el Lego. Hay que tener demasiada desfachatez. Pero es que además en esa rueda de prensa se hizo una crónica de lo presuntamente ocurrido que a mí me parece que penetra dentro del ámbito del secreto debido al sumario. Esto me pareció muy penoso y un intento de lavado de imagen de las incompetencias que rodean a la investigación.

Esto se saldó con una tremebunda reprimenda de la reportera de Antena3, Silvia González, desplazada a los juzgados de A Coruña donde se instruye el caso:

Yo no quiero dar una opinión, quiero contar hechos. Hay que conocer poco el trabajo de la Guardia Civil en este caso y en todos, para decir que han sido pretenciosos. Se ha trabajado sin descanso. Lo sabe la propia madre de la víctima, Diana López, que ayer lo afirmaba y les ha dado las gracias. Se ha trabajado con más de nueve millones de datos. El juez archivó el caso temporalmente porque no tenía los resultados de esas pruebas. Dieron con El Chicle en noviembre de 2016, y estuvieron trabajando pero no se puede detener a alguien sin pruebas, porque muchas veces con casos que se tienen muy cerrados llega un juez y dice que esas pruebas no valen. Por tanto, la Guardia Civil, la Policía Judicial de la comandancia de La Coruña como la UCO han hecho un trabajo exquisito, que las personas que tengamos acceso a ese sumario podremos desgranar y ver. Así que honestamente, hay que saber antes de hablar y de opinar.

El rapapolvo descomunal no dejó callado a De Prada, sino todo lo contrario y volvió a la carga:

Yo entiendo que la apelación al servicio extraordinario que hacen las fuerzas de seguridad del Estado a los españoles es indiscutible. Pero se pueden discutir los métodos que se han seguido en la investigación. Yo si a este señor le hubiese detenido la Guardia Civil en su intento de secuestrar a esa chica diría 'qué bien lo estaba vigilando la Guadia Civil'... Pero como no lo hizo, pues lo siento.

"Caballero, ¡que no lo podía hacer! No podía haber una vigilancia invasiva porque no lo permitía un juez", saltaba la reportera. "Bueno, por favor, anda que... Si no se puede vigilar a una persona sin permiso judicial...", respondía De Prada: