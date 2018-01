Terelu Campos, en el punto de mira tras el feo desprecio a sus compañeros de Sálvame

Como Sálvame se caracteriza por ser la vida en directo, fue durante la emisión de Sálvame Stars en la que Rafa Mora desveló que él y otros compañeros no habían sido invitados a la celebración organizada por Terelu. Sin duda, el colaborador se ha mostrado muy dolido con la actitud de la presentadora, sobre quien ha dicho: "No tiene corazón".

Antonio Tejado también ha desvelado que en cuanto supo que había una fiesta, se apuntó. Sin embargo, Belén Esteban le dijo: "Tú no estás en la lista y no te van a dejar entrar". Entonces, el ex de Chayo Mohedano pensó para sus adentros "Vete a la mierda, Belén". La verdad es que no daba crédito a que la situación fuera real, y más en un día tan señalado como el 31 de diciembre, según recoge ESdiario.

El sobrino de María del Monte no tiene pelos en la lengua y no ha dudado en arremeter contra Terelu y su cuchipandi de Sálvame: "Ahí hay una pandilla de mierda que se que creen que son iluminados, pero de clase, categoría y educación, cero". Sin duda, ha tirado a dar contra Belén, Mila, Gema y Patiño, más hermanadas que nunca.

El feo de Terelu Campos a algunos de sus compañeros de Sálvame traerá cola. El asunto es más que jugoso y deja al descubierto un lado oculto de la presentadora. Se trata de esa superioridad que algunos le achacan desde hace años. No olvidemos que se la ha catalogado de "soberbia" "altiva" y "engreída". Por supuesto, ella lo niega, aunque ha quedado en evidencia con algunos de sus comportamientos, como el relatado en este artículo.

