Terelu explica a un insistente Lequio los detalles de su masturbación aérea a un hombre

La colaboradora confesó que había masturbado a un hombre mientras "cruzaba el Atlántico, la mesa bajada y la manta puesta": "Se te ha ido, se te ha ido y se fue. Yo me quedé a dos velas". "¡Quiero saber cómo reutilizan esas mantitas! ¿Las lavan?", llegó a gritar Lequio en su día.

"Yo cuando lo veo no creas que me gusta, soy muy sincera. Pero a veces se sacan las cosas un poco del contexto en el que estás y eso te lleva a decir algo porque tienes la confianza y estás hablando con una persona que es compañero tuyo durante muchos años como es Jorge, que sabe donde rascarme", ha empezado diciendo para concluir después "no me parece tan grave", según recoge Ecoteuve.

Sin embargo, Lequio seguía muy preocupado con el "problema higiénico en las líneas aéreas" que había destapado Terelu, a lo que ella contestó de forma irónica: "Siempre te has caracterizado por ser una persona extremadamente pudorosa". "Evidentemente, la mantita no estaba tocando el cuerpo de la persona, hijo. Es de cajón. Estaba tapando el vestuario de la persona".

