Bronca barriobajera entre Gustavo y Lydia Lozano

"Hay gente que me está escribiendo esta tarde y me esta diciendo que le vemos reírse y piensan que es un montaje a tres", ha empezado a decir la colaboradora a lo que él ha contestado atacando "me da lo mismo, tú y tus amigos. Tus amigos tienen dos neuronas".

"Si piensas que yo me río con esto o son lerdos o no lo entiendo", ha proseguido. Al escucharlo Lozano ha despertado la bestia: "Me parece fatal. No insultes a mis amigos porque a lo mejor yo tengo una", según recoge Ecoteuve.

A continuación, el cabreo ha ido en aumento hasta el punto de que él le ha reprochado: "Si alguien duda para mí tiene dos neuronas. Cuando no tienes protagonismo necesitas un momentito". Finalmente, ambos han firmado las paces con dos besos.

