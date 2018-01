'First Dates': Planta por inculta a su cita

La cita de Manuel y Carmen parecía florecer. El joven es actor y director de teatro, todo un amante de la literatura, y es que precisamente por este motivo la velada terminó descarrilando, cuando él le comentaba a su pareja la obra en la que estaba trabajando actualmente; La vida es sueño, que ella no supo reconocer.

"¿La verdad? No sé cuál es La vida es sueño" afirmaba Carmen sin ninguna preocupación. "¿Pero el autor, al menos, sí lo conoces, ¿no?, le preguntaba Manuel, un poco desconcertado. "Tampoco, no tengo ni idea ahora mismo", según recoge Ecoteuve.

Ante las cámaras del confesionario, Manuel pudo desahogarse y soltar toda su frustración: "Uf, de verdad, no saber de quién es La vida es sueño [lo escribió Calderón de la Barca]... no me quiero aferrar a este tipo de cosas, pero es que es algo fundamental, una cuestión de instituto."

"Eso no quiere decir que no me guste leer, me encanta leer. Me gustó mucho El resplandor y me enamoré de Stephen King", argumentaba la joven, queriendo demostrar que estaba dentro del intenso mundo de la literatura.

A pesar de ello, Carmen no consiguió arreglar demasiado la situación, ya que Manuel no empatizaba demasiado con sus gustos: "Stephen King y yo... distancia, la verdad. Aunque mejor eso a que no lea nada".

