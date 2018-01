Escándalazo en el plató de Telecinco: "no voy a soportar que me llames zorra"

Telecinco invitaba a Lapiedra a visitar Sábado Deluxe para aclarar todas las últimas noticias sobre ella y Gustavo. La entrevista comenzaba con Jorge Javier Vázquez, María Patiño, Gema López y María Patiño sentados dispuestos a hablar sobre lo que había pasado. Pero no iba a ser una cita nada concoliadora porque la enorme tensión se percibía desde los primeros segundos que salieron a escena.

La primera en hablar era Patiño que explotaba explicando al presentador el motivo de su semblante serio: "Fundamentalmente me llama la atención el soportar que esta persona me llame zorra". María Lapiedra intentaba interrumpirla para justificarse, algo que a la colaboradora no sentó muy bien que siguió atacando a la actriz: "Si yo hubiese llamado a esta señora zorra en público o en privado a mí me hubiesen machacado porque se supone que juzgo a una mujer o por su pasado o por su forma de ser o su forma de vestir...", dijo, según recoge ESdiario.

Poco después, era el turno para Gustavo González, María Patiño lo calificaba como incoherente por "no defender a su familia". Además continuó insinuando que María Lapiedra y su marido habían orquestado esto porque tienen "graves problemas económicos".

Tras estas duras palabras, María Lapiedra decidió explicar por qué había dedicado esas palabras a una de las mejores amigas de su actual pareja. El motivo es que según la colaboradora de Cazamariposas, María Patiño habría dicho que ella se "había inventado unos malos tratos de hace diez años con Ramiro Lapiedra" y que la actriz habría "cogido un bate de beisbol" para golpearse la cabeza y "después denunciarlo". (Ver vídeo de este momento)

Tras estas explosivas declaraciones, el plató comenzaba a parecerse más a una batalla campal con ambas protagonistas enzarzándose en una fuerte discusión y avivando el fuego María Patiño dijo a la invitada que lo que a ella le parecía "deleznable" era que después de haber denunciado a su marido por malos tratos "acudiese a un plató a hacer espectáculo" apuntillando: "¡Si por eso soy zorra pues soy una zorra!". Estas palabras hicieron que explotar a ambas que comenzaron a alzar más el tono interrumpiéndose la una a la otra hasta que Jorge Javier decidía por fin intervenir para que guardasen la compostura.

Pero los buenos modales ya se habían perdido desde el primer minuto.

