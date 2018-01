Marhuenda rompe en dos al bisoño Montesinos por su ataque a Rajoy: "Tú crees que los españoles son idiotas"

Primer debate de 2018 en 'laSexta Noche' y nueva bronca de altura, en esta ocasión entre el director de La Razón, Francisco Marhuenda, y el responsable de cubrir al Partido Popular en Libertad Digital, Pablo Montesinos.

La noche del 6 de enero de 2018 se ponía en la mesa de análisis político los retos de 2018 y, centrado en la figura de Mariano Rajoy, se valoraba si los casos de corrupción que iban a juzgarse a lo largo de este nuevo año podían o no pasarle factura al presidente del Gobierno.

Para Montesinos, lo fundamental era que el jefe del Ejecutivo no había atacado con fuerza la corrupción y que en su balance del curso anterior, hecho el 29 de diciembre de 2017, había dejado la cuestión muy al margen:

Lo que yo digo es que cuando Rajoy hace balance y presenta los retos de futuro a mí me gustaría que el presidente dijera alto y claro algo, habida cuenta de que el año pasado, sin ir más lejos...

Marhuenda saltaba y le decía:

No, a ti lo que te gustaría es que dimitiera. Mariano, hazme caso, renuncia y así estará contento este tribunal popular llamado tertulia.

Montesinos insistía:

El director de La Razón se lo decía con claridad:

El de Libertad Digital añadía:

Yo lo que pido también es que cuando un partido político dice que no va a permitir ningún caso de corrupción, lo haga. Y que si hay gente imputada por casos de corrupción, los expulse inmediatamente. Y si alguien tan importante como fue el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, fue detenido y enviado a prisión, yo también espero que el partido al que perteneció pida disculpas. Si no pedimos que el PP luche contra la corrupción, yo no sé qué es lo que vamos a pedir entonces.