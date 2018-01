Paz Padilla otra vez en el punto de mira de las redes sociales por esta foto que ha compartido en Instagram

En la foto, se la puede ver junto a un gran árbol de Navidad plagado de regalos y un mensaje de Paz Padilla: "No quiero abrir los regalos!!!", supuestamente por la cantidad de trabajo que tiene por delante.

Muchos de sus seguidores se han apresurado a reprender la actitud de la humorista por haber compartido una imagen en la que muestra tanta opulencia en tiempos difíciles para muchos. Otros, sin embargo, han defendido su derecho a compartir un momento merecido de felicidad. Algunos incluso se han enzarzado en discusiones sobre el tema, según recoge ElHuffPost.

Por favor me parece fatal que viniendo de donde vienes y siendo una familia tan humilde enseñes estomcarmencatalan

Es una vergüenza, de verdad. Por lo menos no lo saques en los medios....... Déjalo escondidomjkitty70

Pero porque sois tan capullos , vergüenza de que, porque no os parais a pensar que se lo merece, vamos ver @mjkitty70 es muy fácil no la sigas.carlos_zapata_

Lo que faltaba es que la mujer no pueda comprar lo q le de la gana... se llama envidia!¡... lusete paz tu te lo curras No?...eeaaa q lloren por otro lado...bs pazsencilla83

Luego vamos de humildes por la vida mientras a la misma vez le restriegas por la cara todo lo que te puedes comprar, cuando sabes que muchos padres que te siguen no pueden regalarle nada a sus niños. Te los habrás currado y los mereceras pero no es necesario ir presumiendo. Recuerda que los que te han hecho grande han sido tus seguidores, así que un poco de humildad no te vendría mal.franciscorosr

Vergüenza si da que haya gente tan envidiosa en el mundo, cada uno en esta vida tiene lo que se merece, enhorabuena paz.carlos_zapata_

Humildad señores hay personas que no tienen ni 1 regalo para los reyes ni 1 plato de comida y ustedes suben todo los regalos ? Hay que ser humilde y no presumir de ello 👌zugaila

Poca vergüenza la tuya dejándole este comentario, trabaja mucho y lo gana honradamente, si es por eso tampoco cenaríamos ni comeríamos en estos días por tanta gente que no puede hacerlo. También podrías haber optado por ponerte en la puerta de un centro comercial y poner de sinvergüenzas a toda la gente que saliera cargada de regalos y compras por el exceso de consumismo. Que aburrida debes estar para escribir con tanta maldad a alguien que ni siquiera sigues. Feliz Año y Feliz Vida una_mama_10@arualgallardo

Me parece de un mal gusto exquisito semejante alarde de regalos habiendo como hay gente que no puede comprar nada para sus hijos. Es tu dinero y lo gastas en lo que Quieres, pero ahorrate la fotito o ponla con algún regalito menos.¡¡¡¡ que feó, que feo.... y que falta de tacto!! Eres ordinaria y basta para todo.carrerasmariaelvira

Supongo que todos los que criticáis que enseñe los regalos no habréis hecho cenas ni comidas navideñas, no habréis hecho ni recibido regalos estos días, etc, etc. ¿No tiene derecho a hacer lo que le dé la gana con su dinero? SEÑORES Y SEÑORAS! !!!!! Qué todos hacemos mucho por los demás de boquilla y luego a la hora de la verdad NAITA....NA. Menos envidia!!!!! llanes1971

Está foto sobra. Hay gente que no tiene nada. Y tú tienes una tienda entera.mamenca66

Hay cosas k no se tendrían que publicar, Paz .suerte la tuya de poder disfrutar de todos esos regalos, ponte en el lugar de unos de tantos niños que no han podido disfrutar de un regalito.marlopezmarin

Yo no veo la prepotencia por ningún lado !!! Es una trabajadora nata y se lo merece. Porque todos nos hayamos tenido su misma suerte en la vida.... no hay por que criticar