Pillan a 'Las Campos' intentando aprovecharse así de Telecinco

Echándola vista atrás, no es la primera vez que Terelu Campos se ha quejado en público de su aspecto físico: "No me gusto. No me gusta lo que veo. Me estoy mirando al espejo y no me reconozco. Este no es mi cuerpo, o mejor dicho, no es como yo quisiera que fuera, como antes", explicaba a través del libro en el que contaba algunos de los detalles más íntimos de su vida. Y la situación empeoró desde que tuvo que someterse a un duro tratamiento tras su diagnostico de cáncer de mama.

Terelu acudió esta semana a El programa de Ana Rosa para comentar su decisión de pasar por quirófano. "Las mujeres sufrimos cambios hormonales y a mí se me cruzó el metabolismo en el momento en que me llegó la menopausia", explicó. Así que la menor de las hijas de María Teresa ha decidido someterse a una lipoescultura integral para reducir el volumen de sus brazos, piernas, glúteos y, sobre todo, de su vientre, según recoge ESdiario.

Por su parte, su hermana Carmen Borrego ya ha anunciado también frente a las cámaras que se extraerá grasa de la papada. Más contenida, la matriarca tan solo se someterá a un tratamiento anti edad en el rostro, un proceso que incluye inyecciones de vitaminas y ácido hialurónico, el botox que es el pan nuestro de cada para numerosas famosas.

Habrá que esperar a la decisión de qué retoque se hace la matriarca del clan, María Teresa Campos, ya recuperada de su afección de salud. Todas sus vergüenzas al aire, todo vale por la pasta y, sobre todo, por ahorrarse unos euros en esos retoques estéticos que tanto ansían.

De momento, quien no aparece en la pantalla es su novio, Edmundo Bigote Arrocet. Todo llegará.

