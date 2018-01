El inesperado alegato feminista de Amaia de 'OT 2017' sobre sus peludas piernas

Con un par. En pleno lunes y por sorpresa. Es Amaia, que no se ha depilado las piernas y que no piensa hacerlo porque no le da la gana. La concursante del programa musical de TVE ha concitado muchos aplausos a sólo unas horas de actuar por cómo ha explicado su decisión.

Como se ha visto a través de las cámaras del canal 24 horas de OT, según se hace eco 'HP', Amaia se encontraba en el baño de la Academia junto a Aitana, una de sus mejores amigas. Mientras se preparaban para los ensayos y la posterior gala y comentaban diversos aspectos de sus atuendos, la navarra se ha descolgado con un firme alegato feminista:

Amaia: "¿Sabes qué? Que no me voy a depilar las piernas, porque las mujeres también tenemos pelo. Tengo muchísimo pelo, pero me la suda."



BRAVAAAA. #OTDirecto8E pic.twitter.com/FolffMQg0l — Miss Nothing. (@MixxNothing) 8 de enero de 2018

¿Sabes qué? Que no me voy a depilar las piernas, porque las mujeres también tenemos pelo. Tengo muchísimo pelo, pero me la suda".

El vídeo en el que Amaia pronuncia esas palabras se ha vuelto viral y ha generado centenares de comentarios de aplausos. Pero la firmeza de la concursante no ha quedado ahí. Un poco después, en conversación con Alfred, ha insistido en la idea:

Amaia: sabes qué? No me he depilado las piernas.

Alfred: UEEEE!

Amaia: es que estoy orgullosa porque he conseguido que me dé igual.



DIVINOS LOS DOS#OTDirecto8E

— Nala 🎺🎶 (@nalasong) 8 de enero de 2018