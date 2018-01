La gran hipocresía de los Globos de Oro con el acoso sexual

La 75 edición de los Globos de Oro, celebrada en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles el 7 de enero de 2018 (en España, se emite en la madrugada del 8) se ha teñido de negro. Todos los asistentes a los premios que da la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), se vistieron de este color para denunciar el acoso sexual que tanto dio de qué hablar en 2017 y que arrancó con el caso Harvey Weinstein. Este año, en realidad, las películas y las series eran lo de menos. O no.

ACTRICES CONTRA EL ACOSO PERO EXAMINADAS POR SUS VESTIDOS

No había color. Todas las actrices se comprometieron con el movimiento Metoo#(creado en internet para ayudar a las víctimas de acoso sexual) y ninguna quiso destacar ni ser señalada por la industria como 'traidora'. (¿Pura estrategia publicitaria o verdadero compromiso social?).

Durante las entrevistas previas a la ceremonia, los famosos quisieron destacar la igualdad y solidarizarse con las víctimas. Casi nadie hablaba de sus películas o series (o no se atrevían).

Pero no nos engañemos. Los Globos de Oro son una fiesta. La representación máxima de la idiosincrasia y la desvergüenza de Hollywood. Es necesaria y muy aplaudible la consideración de las estrellas con respecto a un tema tan tremendo como el acoso pero (y perdón por ser demagogo) muchos de los que desfilaron por esa alfombre e iban vestidos de negro sabían perfectamente lo que estaba ( y está) ocurriendo en la industria. Si a mí, que soy un mindundi y nunca he estado en Hollywood, me habían llegado rumores de las fechorías de Harvey Weinstein, cómo no lo iban a saber los que trabajaban con él y le daban las gracias al ganar cualquier premio.

Está muy bien ser activista, pero habría que hacerlo antes de que todos se suban al carro. Ahora supongo que es más fácil vestirse de negro y reivindicar lo que sea. De acuerdo que a Harvey Weinstein, Kevin Speicy, Louis C.K. y compañía no había quién les tosiera por ser peces gordos y poderosísimos en la industria pero el que calla otorga.

Lo triste realmente era ver que, aunque todas las famosas iban de negro paseando por la alfombra roja, tanto los reporteros allí presentes como en redes sociales sólo se habla de cómo iban vestidas ellas, las mujeres.

Es más. Es curioso que ahora la HFPA reivindique el poder de la mujer cuando, en toda su historia , sólo una directora ha conseguido el Globo de Oro( Barbra Streisand por Yentel) y sólo cinco han sido nominadas. De hecho, este año, Lady Bird' se llevó el premio a la mejor película comedia o musical pero su directora, Greta Gerwig, ni si quiera estaba nominada.

Seth Meyers, el presentador de la gala, comenzó haciendo referencia al tema 'estrella'

Buenas noches mujeres y los hombres que queden. En 2017 se ha legalizado la marihuana y se ha prohibido el acoso sexual. Empezamos bien el año. Por primera vez en 3 meses, esta noche, los hombres que están aquí no tendrán miedo a que se diga su nombre en alto. Harvey Weinstein no está aquí esta noche. No se preocupen, volverá a estar dentro de 20 años , cuando sea la primera persona en ser abucheada en el apartado de fallecidos.

OPRAH Y SU DISCURSO PARA LA HISTORIA

Una cosa es la hipocresía y el postureo clásico de la industria y otra es que venga una señora como Oprah Winfrey, recogiendo el premio honorífico Cecil B. de Mille y diciendo como nadie, un discurso tan manipulador como certero que , si quisiera, podría utilizar para presentarse a la presidencia de EEUU.

Entre otras cosas la actriz y presentadora dijo:

En este momento hay niñas pequeñas mirando esto desde sus casas mientras yo me convierto en la primera mujer negra en recibir este premio. Valoro a la prensa más ahora que antes porque tratamos de navegar tiempos complicados. Lo que sé con seguridad es que hablar con la verdad es la herramienta más importante que tenemos Todas nosotras en este cuarto estamos siendo celebradas por las historias que contamos y este año todas nos convertimos en la historia, y no sólo involucra a esta industria. Démosle las gracias a todas las mujeres que soportaron el abuso durante años. Todas las chicas que nos ven en este momento, que un nuevo día esta en el horizonte y cuando ese día llegue sera gracias a muchas mujeres magnificas que están aquí esta noche y muchos hombres fenomenales que pelean duro.





Incendiario discuro de Oprah Winfrey en los Globos de Oro 2018

LOS GANADORES

Estos son los nominados y los ganadores la los 75 Globos de Oro:

Mejor director

-Guillermo del Toro - La forma del agua (Ganador)

-Martin McDonagh - Tres anuncios en las afueras

-Christopher Nolan - Dunkerque

-Ridley Scott - Todo el dinero del mundo

-Steven Spielberg - Los archivos del Pentágono

Mejor película dramática

-Call Me By Your Name

-Dunkerque (Dunkirk)

-Los archivos del Pentágono (The Post)

-La forma del agua (The Shape of Water)

-Tres anuncios en las afueras (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) (Ganadora)

Mejor película comedia o musical

-The Disaster Artist

-Déjame salir (Get Out)

-El gran Showman (The Greatest Showman)

-I, Tonya

-Lady Bird (Ganadora)

Mejor actor protagonista en película dramática

-Timothée Chalamet - Call Me By Your Name

-Daniel Day Lewis - El hilo invisible

-Tom Hanks - Los archivos del Pentágono

-Gary Oldman - El instante más oscuro (The Darkest Hour) (Ganador)

-Denzel Washington - Roman J. Israel, Esq.

Mejor actriz protagonista en película dramática

-Jessica Chastain - Molly's Game

-Sally Hawkins - La forma del agua

-Frances McDormand - Tres anuncios en las afueras (Ganadora)

-Meryl Streep - Los archivos del Pentágono

-Michelle Williams - Todo el dinero del mundo

Mejor actor protagonista en película cómica o musical

-Steve Carell - La batalla de los sexos

-Ansel Elgort - Baby Driver

-James Franco - The Disaster Artist (Ganador)

-Hugh Jackman - El gran showman

-Daniel Kaluuya - Déjame salir (Get Out)

Mejor actriz protagonista en película cómica o musical

-Judi Dench - La reina Victoria y Abdul

-Helen Mirren - El viaje de sus vidas

-Margot Robbie - I, Tonya

-Saoirse Ronan - Lady Bird (Ganadora)

-Emma Stone - La batalla de los sexos

Mejor actor de reparto

-Willem Dafoe - The Florida Project

-Armie Hammer - Call Me By Your Name

-Richard Jenkins - La forma del agua

-Christopher Plummer - Todo el dinero del mundo

-Sam Rockwell - Tres anuncios en las afueras (Ganador)

Mejor actriz de reparto

-Mary J. Blige - Mudbound

-Hong Chau - Una vida a lo grande (Downsizing)

-Allison Janney - I, Tonya (Ganadora)



-Laurie Metcalf - Lady Bird

-Octavia Spencer - La forma del agua

Mejor película de habla no inglesa

-Una mujer fantástica

-First They Killed My Father

-In the Fade (Ganadora)

-Sin amor (Loveless)

-The Square

Mejor película animada

-El bebé jefazo (The Boss Baby)

-The Breadwinner

-Coco (Ganador)



-Ferdinand

-Loving Vincent

Mejor música original

-Tres anuncios en las afueras

-La forma del agua (Ganadora)

-El hilo invisible (Phantom Thread)

-Los archivos del Pentágono

-Dunkerque

Mejor canción original

-Home' - Ferdinand

-'Mighty River' - Mudbound

-'Remember Me' - Coco

-'The Star' - Se armó el belén (The Star)

-'This Is Me' - El gran Showman (Ganador)



Mejor guión

-La forma del agua

-Los archivos del Pentágono

-Lady Bird

-Tres anuncios en las afueras (Ganador)



-Molly's Game

Mejor serie de drama

-The Crown

-Juego de Tronos

-The Handmaid's Tale (Ganador)

-Stranger Things

-This Is Us

Mejor actor protagonista de serie de drama

-Jason Bateman - Ozark

-Sterling K. Brown - This is Us (Ganador)

-Freddie Highmore - The Good Doctor

-Bob Odenkirk - Better Call Saul

-Liev Schreiber - Ray Donovan

Mejor actriz protagonista en serie de drama

-Caitriona Balfe - Outlander

-Claire Foy - The Crown

-Maggie Gyllenhaal - The Deuce

-Katherine Langford - 13 Reasons Why

-Elisabeth Moss - The Handmaid's Tale (Ganadora)

Mejor serie de comedia o musical

-Black-ish

-The Marvelous Mrs. Maisel (Ganadora)

-Master of None

-SMILF

-Will Grace

Mejor actor protagonista en serie de comedia o musical

-Anthony Anderson - Black-ish

-Aziz Ansari - Master of None (Ganador)



-Kevin Bacon - I Love Dick

-William H. Macy - Shameless

-Eric McCormack - Will and Grace

Mejor actriz protagonista en serie de comedia o musical

-Pamela Adlon - Better Things

-Alison Brie - Glow

-Rachel Brosnahan - The Marvelous Mrs. Maisel (Ganadora)



-Issa Rae - Insecure

-Frankie Shaw - SMILF

Mejor actor de reparto en serie de TV

-Alfred Molina - Feud: Bette and Joan

-Alexander Skarsgard - Big Little Lies

-David Thewlis - Fargo

-David Harbour - Stranger Things

-Christian Slater - Mr. Robot

Mejor actriz de reparto en serie de TV

-Laura Dern - Big Little Lies

-Ann Dowd - The Handmaid's Tale

-Chrissy Metz - This is Us

-Michelle Pfeiffer - The Wizard of Lies

-Shailene Woodley - Big Little Lies

Mejor miniserie o TV movie

-Big Little Lies (Ganadora)

-Fargo

-Feud: Bette and Joan

-Top of the Lake: China Girl

-The Sinner

Mejor actor protagonista en miniserie o TV movie

-Robert De Niro - The Wizard of Lies

-Jude Law - The Young Pope

-Kyle MacLachlan - Twin Peaks

-Ewan McGregor - Fargo (Ganador)



-Geoffrey Rush - Genius

Mejor actriz protagonista en miniserie o TV movie

-Jessica Biel - The Sinner

-‘Nicole Kidman - Big Little Lies'(Ganadora)

-Jessica Lange - Feud: Bette and Joan

-Susan Sarandon - Feud: Bette and Joan

-Reese Witherspoon - Big Little Lies