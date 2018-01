El chuleta Monedero celebra su nuevo empleo televisivo: "Alfonso Rojo, el pantuflo Inda o el homófobo Luis del Val no van a aburrirse"

'Público Today' vuelve a la carga. El diario oficial de la causa podemita ha sorprendido 'fichando' como presentador a una de sus musas, Juan Carlos Monedero, que se pondrá al frente de 'En la Frontera', "un 'late night' para desobedientes"--Ana, ¿estabas ahí? La directora de 'Público Today' evita comentar nada sobre el vil asesinato de Víctor Láinez --.

Tras conocerse la noticia, el cofundador de Podemos 'celebraba' su nuevo empleo en Twitter lanzando un aviso a todos aquellos que no le bailan el agua. Con su tono faltón y chulesco, se acordaba, de, entre otros "Hermann Tertsch, Alfonso Rojo, el pantuflo (Inda), Rafa Hernando, el homófobo y faltón Luis del Val o Jiménez Losantos".

"Van a dejar de aburrirse", les avisa a través de su cuenta de Twitter.

Según el diario que financia el millonario trostkista Jaume Roures, el programa, "supone una apuesta de Público para nuevos espectadores que se atreven a pensar más allá de la televisión y de los espacios reglados; un territorio para desobedientes, en el que Monedero desmontará las matrices de opinión y reconstruirá la visión fronteriza de la realidad, desvelando lo que ocultan los medios y mostrando la otra cara de las noticias".

Habrá debates, se hablará con corresponsales en el infierno y se sabrá lo que pasa en América Latina. El medio ambiente, la cultura, el pensamiento crítico, la independencia de criterio o el progresismo, son algunos de los habitantes que poblarán 'En la frontera'.

Para esto ha quedado Monedero, para hacer el bobo en un vídeo de Facebook