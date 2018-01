Nadie se cree el culebrón que cuentan Gustavo González y María Lapiedra

'Socialité' ha estudiado el culebrón a tres de la relación extramatrimonial de Gustavo González y María Lapiedra, y ni ellos mismos, que es un programa producido por La Fabrica de la Tele, la misma productora que realiza 'Sálvame' y está explotando esta historia desde hace semanas, se lo cree.



Los tres cuentan su propia versión, sin embargo las piezas de este puzzle no les encajan según la web de Telecinco, según recoge Exclusivadigital.

(Ver vídeo del momento)



Voz en Off: "Que María Lapiedra es un poco mentirosilla es algo evidente. Vamos que lo ha reconocido ella misma, pero aquí no sabemos quien miente o quien dice la verdad. La cantidad de contradicciones que hemos encontrado a lo largo de esta historia darían para escribir un libro. Las versiones de este triángulo amoroso no encajan por ningún sitio.



Veamos ¿Cuando tienen Mark y María la última relación?



Mark: "El 21 de diciembre por la noche "



Carlota Corredera: "Y tú estuviste en este plató el 22 "



María Lapiedra "Se inventó que me había acostado con él el día 21 para malmeter. Que él me lo dijo, "me lo voy a inventar para malmeter entre Gustavo y tú"





VIDEO: Socialite/Negocio-todas-contradicciones-culebron-amoroso



Voz en off: "¿Era consciente Mark de la relación de María y Gustavo?



MarK: "Lo descubro en el Poli"



Mark: "Lo descubro porque hago una foto desde el móvil con la cámara de la alarma "



Voz en off: "¿Quien quería casarse Mark o María?"



Imagen antigua de Sálvame donde se ve a Mark que está de rodillas frente a María Lapiedra: "Quiero preguntar si te quieres casar conmigo" dice en esa secuencia



Mark ahora:"Las prisas por casarnos son de mi ex mujer"



Voz en off: "¿Conoce Gustavo a las hijas de María"?



Gustavo a JJ Vazquez: "Lógicamente yo si conozco a sus hijas!"



Mark: "Es que lo se de primera mano porque vivo allí, que es imposible que tengan tanta relación"



Voz en off: "¿Como se conocen María y los hijos de Gustavo=?



María Lapiedra en Lecturas: "Gustavo me presentó a sus hijos. Fue en octubre en casa de Gustavo. Cuando me vieron le preguntaron a su padre si todo lo que yo contaba en la tele era verdad. Y ese día les dijo: "Si, llevo ocho años con ella""



María Patiño: "¡Miente!, pero miente de la manera de como presentó a su familia a María. Según Gustavo eh?"



Voz en off: "¿Ha grabado María Lapiedra a Gustavo?"



María Lapiedra en Lecturas: "Le he grabado. Le he vendido en el Deluxe. Un amigo hizo fotos y las vendió en una revista"



Gustavo: "A mi no me ha grabado"

Fuente original: Exclusivadigital/Leer más

VÍDEO DESTACADO: La montajista Lapiedra, Gustavo y sus amiguitas nos están tomando el pelo a todos