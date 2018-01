Paz Padilla publica una “intimidad” de Reyes y recibe una “mano de palos” en las redes

Paz Padilla, la presentadora "sustituta" de Sálvame, ha empezado con pie izquierdo este año 2018 por circunstancias ajenas a su actividad profesional. Resulta que la presentadora y humorista gaditana decidía compartir con sus seguidores en las redes sociales los "generosos" que habían sido los Reyes Magos en su casa. Para ello, subía varias fotos y vídeos en su perfil de Instagram con el siguiente texto: "No quiero abrir los regalos!!!!! Mi familia cada año los espera con ilusión, y cada año intentamos sorprendernos".

En estos documentos gráficos se podía ver el salón de Padilla, un árbol de Navidad y una impresionante cantidad de cajas de regalos, aproximadamente medio centenar envueltos con idéntica estética, dispuestos a ser abiertos por la presentadora de Telecinco y algunos miembros de la familia, en concreto la propia Paz, Antonio, Salomé y Anna, según se puede ver en otra de las fotografías colgadas en el Instagram de la gaditana.

Pero el efecto conseguido con estas publicaciones en su perfil de la red social de la fotografía iba a ser inesperado para Padilla y seguro que el contrario al deseado al compartir con sus fans este día tan entrañable: las críticas comenzaron a arreciar contra la de Sálvame por lo que muchos criticaban como enorme "materialismo". Su Instagram así se convertía en un espacio de debate de las diferencias económicas entre unos niños y otros y en las diferencias sociales que sufren los hogares más desfavorecidos.

Un amargo debate que recogía en la red muchas reflexiones como esta "luego vamos de humildes por la vida mientras a la misma vez le restriegas por la cara todo lo que te puedes comprar, cuando sabes que muchos padres que te siguen no pueden regalarle nada a sus niños. Te los habrás currado y los merecerás pero no es necesario ir presumiendo. Recuerda que los que te han hecho grande han sido tus seguidores, así que un poco de humildad no te vendría mal". Un sinfín de críticas y reprimendas que provocaron también la encendida defensa de los seguidores de Paz Padilla con el mismo argumento: el de la envidia y el de que "ella se lo ha ganado".

Lo cierto es que no ha empezado bien el año para la gaditana que no esperaba este torrente de reacciones negativas a tan inocentes fotos.

