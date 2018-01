Alfred abandona la gala de 'OT' por un mareo y el médico atiende a Aitana tras el programa

Los espectadores de OT han mostrado su preocupación en las redes sociales al ver a Alfred ausente durante parte de la gala del programa de este lunes. El concursante se ha encontrado "indispuesto", según ha indicado Roberto Leal.

El joven catalán ha desaparecido del plató durante uno de los tramos del espacio y ha regresado más tarde para interpretar el trío musical en el que le tocaba cantar. Los rumores se han disparado y algunos han comenzado a comentar en redes sociales que se trataba de un ataque de ansiedad.

Según publica ecoteuve, después, se ha vuelto a marchar y un tiempo más tarde ha vuelto durante la actuación de Amaia, justo antes de que le tocase subir a él al escenario.

Después de cantar su tema, Get it together, de Seal, el jurado ha querido hacer una pequeña valoración. "¿Estás malito hoy, no?", le ha preguntado Joe. "No, estoy bien", ha respondido Alfred, aunque su cara decía lo contrario. "Nos había parecido antes que no estabas bien", ha continuado el juez.

Ante esta pregunta, Roberto Leal ha explicado lo ocurrido: "Se encuentra indispuesto, un poco mareado, por eso está entrando y saliendo de la gala. Está bien, que nadie se preocupe".