Carlota Corredera se despelota en 'Cámbiame': ¿Es para que no la echen?

Carlota Corredera está "mal". Lo dice su entorno. La 'princesa de T5' parece que no convierte en oro todo lo que toca y su ‘Cámbiame' está a un paso de cerrar. Puede que por ello, el 8 de enero de 2018, tanto ella como los coaches posaron en ropa interior ( a las dos d ela tarde) en un intento frustrado de dar de qué hablar.

En diciembre de 2017, la revista Lecturas habló con alguien cercano a Carlota Corredera quién, aseguró que:

Se refería a la crisis que lleva sufriendo ‘Cámbiame' hace ya bastantes meses. La cadena planea o bien cancelarlo, o bien darle un giro sustituyendo a los coaches y a la presentadora.

'Soy una pringada' machaca a Carlota Corredera: "Gorda traicionera"

Es por todo esto que nos pareció curioso lo que ocurrió el 8 de enero de 2018. Ese día, la estilista Natalia Ferviú afrontó un gran reto: quitar los complejos de una chica que llevaba años sin desnudarse frente a alguien. Por es, la estilista ha querido reivindicar el amor a uno mismo y la aceptación de cada cuerpo con un bonito mensaje.

Para sentirse bien con no mismo es necesaria la aceptación, querernos como somos, amar nuestro cuerpo. La participante de hoy no recordaba la última vez que se desnudó delante de alguien, pero hoy lo ha hecho delante de mí, y me siento muy afortunada.

Por eso he querido yo también hacerle un homenaje, o devolverle ese favor, con nuestros desnudos. A mí me cuesta desnudarme porque tengo muchos complejos, aunque mi cuerpo me gusta. Me afecta y me duele cuando me dicen que debiera comerme un puchero. Como quererse a uno mismo no es tarea fácil, he necesitado del apoyo de mis compañeros