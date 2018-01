El sucio e hiriente mensaje del jurado de Operación Triunfo

El declive de Mónica Naranjo, tan intensa dentro como fuera del escenario, empieza a cansar a los seguidores del talent de TVE, que ven en las decisiones de la cantante mensajes perjudiciales y contradictorios a los triunfitos, todos ellos jóvenes ajenos a lo que sucede fuera de la Academia de OT 2017.

Cierto es que, desde la primera ecición de Operación Triunfo, siempre ha habido algún miembro del jurado más proclive al espectáculo, a interpretar el papel de villano y dar juego y emoción al concurso. Sin embargo, en este OT 2017 esa descarada intención se ha terminado convirtiendo en algo más, según recoge ABC.

Las decisiones del jurado de OT 2017 en general pecan de inconsistentes, con valoraciones que, a menudo, se les reprochan traídas de casa. Pero además las incoherencias hacen mella en los triunfitos, que asisten en primera persona a juicios como «No eres versátil» y a la semana siguiente «Eres muy versátil, no lo seas».

Por no hablar de los continuos rifirrafes entre los miembros del jurado y el claustro de profesores, cuestionándose en cada gala de este Operación Triunfo la profesionalidad con la que actúan.

Pero el colmo ha llegado en esta última gala, cuando además de no valorar la actuación de un Alfred que había que tenido que salir del plató por indisposición pero aún así había conseguido solventar el tema semanal, Joe, miembro del jurado de OT 2017, en lugar de juzgar su actuación, el dijo: «¿Estás malito hoy? Tienes mala cara». Sin tiempo a zanjar las críticas que ya se extendían a través de redes sociales, Mónica Naranjo le espetó: «Si la Academia te hubiera dado libertad para hacer tu versión, hubiera sido un numerazo. Como ya te dije anteriormente, tú tienes un estilo, tú tienes un sello muy marcado y cada vez que te sacan de ahí yo te pierdo». La directora de la Academia de Operación Triunfo no pudo evitar mostrar su disconformidad («Estoy que me sube la leche») y tras conocer a los nominados mostró su apoyo a Alfred: «Me da igual que no hagas tu versión, que no tengas el groove de Seal, o que tengas mala cara porque mala cara tenemos nosotros, tú eres precioso».

No fue la única valroación del jurado de OT 2017 en estar en el punto de mira. De nuevo, Mónica Naranjo volvió a protagonizar otra polémica, en esta ocasión con otra de las favortias de este Operación Triunfo, Aitana, que no ha pasado su mejor semana tras la salida de Cepeda, su mayor apoyo, del concurso la semana pasada. La cantante llegó a comparar su etapa en México con la benjamina de la Academia, llegando a decirle que ella no había llorado: «Yo me fui a México con una mano delante y otra detrás y no lloré, Aitana, no lloré». Las críticas en Twitter no cesaron, asegurando que, al contrario de lo que opina Naranjo, llorar no es malo.

