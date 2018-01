Brutal: La madre de Paz Padilla se pensó que Vasile era "incapacitado"

La escena más memorable que vimos el 8 de enero de 2018 durante el especial de 'Mi casa es la tuya' (T5) en el que Paz Padilla se rodeó de sus seres queridos fue aquella en la que apareció la madre de la humorista. La anécdota que contó Lola cuando conoció a Paolo Vasile no tiene desperdicio.

Era un especial de Paz Padilla (creado para hundir el estreno de 'Apaches' en A3) en el que se rodeaba de sus seres más queridos y, por supuesto, no podía faltar Lola, su madre (quién ya apareció un par de meses antes durante la primera visita de la humorista a 'Mi Casa es la tuya').

Pero, como en la vez anterior, Lola tuvo que entrar por videoconferencia desde Cádiz ya que no se puede mover de casa. Daba igual, su intervención fue sublime. Desternillante.

Para empezar, la madre de Paz le contó a Bertín Osborne cómo conoció a Paolo Vasile-Consejero Delegado de Mediaset España-. Al parecer, el "jefe máximo" de T5 quería que Padilla le presentara a su progenitora pero la humorista se resistió:

Tenía miedo de le dijera cualquier cosa y que me despidieran. Yo le dije: 'mamá, ten cuidado con lo que le dices que te meto en una residencia'

Así pues, Lola llegó a hablar con Vasile por teléfono y éste insistió en verla pero no podía viajar a Cádiz a conocerla porque estaba "incapacitado":

Yo pensé que era paralítico. Como me decía que era incapacitado pensé que no podía andar o subir las escaleras.

Dijo la madre de Paz mientras que su hija y Bertín se reían a carcajadas.

Además, Padilla aseguró que su madre flirteó con Vasile a lo que añadió:

"Lo que me faltaba es tener a Paolo de padrastro.

A todo esto, Lola dijo que busca un hombre "que no tenga la próstata mala, que no se quite los dientes y que no lleve los calzoncillos largos". Maravillosa.