Jorge Javier Vázquez ha anunciado este lunes que María Lapiedra se convierte en nueva colaboradora de Sálvame. El fichaje se ha producido después de que saliera a la luz la polémica relación con Gustavo González, de la que muchos desconfían.

Según publica ecoteuve, en torno a las cinco de la tarde, el presentador destapaba con la ayuda del resto de los colaboradores una caja sorpresa, en cuyo interior se encontraba ella. "¡No me digas!", gritaba Vázquez la alegría de Mila Ximénez y de Kiko Matamoros y la apatía de Gema López: "Yo no tengo que estar ni contenta ni descontenta. Ya veremos el paso de los días cómo va esta relación, como con Gustavo".

La ya colaboradora, que ha confirmado que seguirá en Cazamariposas, ha confirmado que ya firmó el contrato desde hace dos semanas. Sin embargo, María Pascual ha mostrado su malestar con las informaciones sobre su supuesto trabajo oculto que, según Kiko Hernández se ofertaba en una web de contacto. Lapiedra ha asegurado que se trataba de sus servicios en la webcam.

Por último, Jorge Javier ha aconsejado a María no coincidir con su novio: "Mejor que no lo hagáis porque si no os hacen un pack y os pagan menos". Más tarde, Rafa Mora ha acusado a Lapiedra de ir contando que Gustavo "tiene un pufo de 100.000 euros".