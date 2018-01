Pablo Motos, machacado por su entrevista a Carla Bruni

Una vez más, Pablo Motos ha sido el centro de la polémica en Twitter. Su entrevista a la cantante Carla Bruni en 'El Hormiguero' el 8 de enero de 2018, fue muy crítica porque se centró más en la relación de la modelo con el ex presidente francés, Nicolas Sarkozy, que en la trayectoria profesional de ella. Ojo, esto no sólo pasa con las mujeres.

Si cada vez que Pablo Motos entrevista a una mujer, en Twitter le van a tachar de machista, mal vamos. Razones para la crítica no faltan. Llevamos muchos años soportando comportamientos dudosos (o 'babosos') del presentador ante muchas de sus invitadas. Pero el problema de Motos no entiende de sexos. No hace buenas entrevistas. Punto.

La mayoría de las preguntas que formula Motos no tienen nada que ver con la profesión o con el producto que vaya a promocionar el invitado. Suelen ser cuestiones intrascendentes, superficiales o que no vienen a cuento. Y sobre todo, el presentador tiene tanto ego que poco le importa el que tiene delante. El protagonista de su show es él y sólo él.

Maggie Civantos afirma que se sintió ofendida por Pablo Motos

Pero en el caso de Bruni hay que matizar ciertas cosas. Cierto es que le preguntó poco sobre su nuevo disco y mucho sobre su marido pero es que es la mujer de Sarkozy. Su relación fue noticia a nivel internacional. Había que preguntarle sobre eso sí o sí.

La francesa, entre otras cosas, dijo:

En realidad nos presentó un amigo personal, un amigo común que me llamó y me preguntó si me interesaba cenar con él cuando ya era presidente.

No conseguíamos una fecha para quedar durante dos meses pero entre la primera llamada y la segunda se había divorciado y, de repente, estábamos ambos solteros. Entendí que era lo que tenía que pasar porque él tenía que haber venido con su mujer y al final vino solo y nos fuimos juntos. Para mí fue una gran sorpresa porque no sabía que el flechazo podía existir Sea presidente o no atrae toda la energía y atención. Le veía en televisión porque era un hombre público desde hace tiempo y cuando le vi en persona me pareció increiblemente atractivo, y me enamoré así. Cuando fui primera dama, no tuve la impresión de que iba a desaparecer mi vida porque creí que seguiría siendo la mía. Creo que el cambio es la propia vida y, en el fondo, la inmovilidad es la muerte.

Era difícil quedarse respecto a su posición como una novia. Yo procedo del mundo del show y quería tranquilizarle y a los franceses para que no pensaran que era una loca. Estaba tan segura de ese amor que dije "bueno adelante".

Pero claro, como siempre, Pablo Motos tuvo que ser el protagonista de la noche. Se comparó en estatura a Sarkozy y se hizo selfies con su móvil utilizando Snapchat pero sólo le veíamos a él. Bruni estaba en un segundo plano...

La actitud del presentador fue, de nuevo, muy criticada en Twitter:

#CarlaBruniEH Hoy El hormiguero es un Salvame encubierto, después todo el mundo habla de formato blanco, y ahí están, hablando del amorio con Sarkozy, porque si llegan a hablar de su música, son 2 minutos de entrevista!! — Kevin Spicy (@kevinspicymlg) 8 de enero de 2018





Pues nada, Pablo Motos lo ha vuelto a hacer. Tiene a #CarlaBruniEH en prime time en su programa y el centro de su entrevista está siendo cómo fue su relación amorosa con Nicolas Sarkozy. Luego que si el machismo y que si las redes sociales exageran. — Álvaro López (@a1varo_lopez) 8 de enero de 2018





Hoy viene #CarlaBruniEH al #hormiguero para hablar de su marido. Porque de que ha sido topmodel, actriz, cantante y compositora con nuevo disco en el mercado ¿a quien le puede interesar siendo mujer? #machismo @carlabruni @ElHormigueroMx — raul yuste - actor (@raulyuste) 8 de enero de 2018





#CarlaBruniEH con la de cosas importantes que se le puede preguntar a esta señora...pues nada hablemos del marido. — Maika Molina (@MolinaMaika) 8 de enero de 2018





Cuando vas a presentar tu disco y te preguntan que cómo conociste a tu marido #CarlaBruniEH pic.twitter.com/02MvZwAdx6 — Javi No (@JaviNo_) 8 de enero de 2018





Algo muy mal hemos debido hacer los españoles para tener a la vez a dos babosos en la tele Cárdenas en #HoraPuntaExprés y Motos con #CarlaBruniEH. Ah se me olvidada tb ahora Bertin Osborne #MiCasadePaz. Me voy a leer mi novela!! — alvarete75 (@alvarete75) 8 de enero de 2018