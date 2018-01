Paz Padilla le habla a Bertín se sus pechos operados

¿Un especial de 'Mi casa es la tuya' en T5 con Paz Padilla cuatro meses de meses después de la primera intervención de la humorista en el programa? Esta fue la estrategia de T5 para intentar aniquilar el estreno de la serie 'Apaches' en A3 y hacerle daño a la gala de 'OT' el lunes 8 de enero de 2017.

Nadie se esperaba que el miércoles 20 de septiembre de 2017, la entrevista que concedió Paz Padilla en 'Mi casa es la tuya' fuese tan exitosa que venciera al estreno de 'Tiempos de Guerra', la gran apuesta de ficción de A3 para la temporada.

Telecinco tomó nota del poder de convocatoria de la presentadora de 'Sálvame' (era la primera vez que le hacían una entrevista tan íntima en TV) y repitió la jugada el 8 de enero de 2018, coincidiendo con el estreno de otra serie de A3 ('Apaches') y la décima gala de 'OT' (T5 antes vencía al concurso de TVE con 'LQSAV' pero hace semanas que la serie terminó).

La nueva entrega de Paz Padilla con Bertín tenía un toque 'especial'. La humorista se rodeó de seres queridos quienes dieron otra perspectiva de la presentadora.

Una vez más, Padilla deslumbró. El programa fue divertidísimo y, sin duda, un éxito. La humorista llegó acompañada de su hermana Lola, en su primera aparición televisiva.

La hermana de Paz se mostró más "discreta" que la actriz y dijo haber cuidado de ella toda la vida, sobre todo cuando alcanzó el éxito y velaba para que "no se le subiera la fama a la cabeza".

También pudimos ver allí a Luci Vera, vecina andaluza de Paz que se hizo viral en Youtube gracias a un vídeo de un programa de canal Sur en el que confundía a su hijo en la playa con un hombre más mayor.

El gran patrimonio de Paz Padilla

Otros invitados al programa fueron Paco y Antonio, los gemelos de ‘La Voz Kids', David Fernández, el actor que dio vida a Rodolfo Chikilicuatre, Manuel Taje, buzo gallego, el humorista Luis Lara o Manuel y David -componente del grupo ‘El club de la ventolera'.

Además, Paz le habló a Bertín de su aventura con Jesús Calleja a Benín y, antes de regalarle una muñeca de 'vudú', la actriz le explicó cómo visitó una tribu y que allí, una santera no dejó de tocarle el pecho:

Estábamos bailando y la santera me agarraba las tetas.Ellas hacen vudú y debía pensar que me has había traído el vudú y, claro, ¿cómo le decía yo que eran de goma? Que éstas me han costado a mí 6000 euros. Por mucho vudú que haga, estas tetas no las iba a tener.