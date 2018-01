Adara ('GH17') luce pechos nuevos y los muestra en internet

A falta de 'Interviú', bueno es Youtube. Las ex concursantes de ‘GH' se han quedado sin la famosa revista para lucir sus cuerpos. No hay problema, pueden hacerlo en las redes sociales. No es tan lucrativo pero les da popularidad. Eso es lo que el ha pasado a Adara, ex concursante de ‘GH17' que ha mostrado en internet cómo ha quedado su busto tras una operación estética.

Este canalillo yo no lo tenía

Dice orgullosa Adara Molinero en un vídeo que ha subido a su canal de Youtube y que ha compartido en redes sociales.

Adara Molinero, ex concursante de 'GH 17', muentra cómo han quedado sus pechos tras una operación

Unos días antes, la ex concursante de 'Gran Hermano 17' colgó en sus redes una misteriosa fotografía en la que anunciaba que iba a pasar por el quirófano pero no explicaba nada más. Ahora ya sabemos la respuesta: Se ha aumentado el pecho.

La azafata, conocida en el reality de T5 por su traumática relación con su compañero Pol, explica a sus fans en el vídeo los pormenores de su operación.

Aunque en un primer momento cuando se lo comentó a su familia la dijeron "que no lo hiciera, que estaba loca", finalmente tomó la decisión de seguir adelante.

Así pues, fue a pedir información sobre el tamaño más acorde a su cuerpo y en qué consiste la operación y rápidamente se sometió a ella. Adara ha narrado todo el proceso y lo bien que se encuentra en estos momentos, dando también el dato del peso de su prótesis: 320 gramos.

Adara se encuentra ya recuperada, feliz y satisfecha con la decisión que tomó de someterse a este retoque estético, y así lo ha compartido con sus seguidores.