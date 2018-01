Alfonso Rojo pide perdón, 5 años después, a los padres de las niñas muertas en el Madrid Arena

Ha sido sin previo aviso, en medio del programa, al que volvía por segunda vez esta semana.

Alfonso Rojo ha aprovechado su intervención de este 10 de enero de 2018 en Espejo público para disculparse con los padres de las cinco niñas que murieron aplastadas en la tragedia del Madrid Arena el 1 de noviembre de 2012 (Miguel Ángel Flores, condenado a cuatro años de cárcel por la tragedia del Madrid Arena).

El director de Periodista Digital, tras pedirle a Susanna Griso que le diera unos segundos, con gesto serio y mirando a la cámara, ha empezado:

"Hay veces en tu vida que uno se arrepiente de cosas que ha dicho y a mi me ha ocurrido muchas veces". "No me refiero a frases como que Ada Colau estaba un poco gordita o que Pablo Iglesias es un gilipollas, que dije en su día y de las que no me arrepiento en absoluto, sino de algo mucho más importante".

Alfonso Rojo hizo entonces referencia a la tragedia del Madrid Arena (El vídeo inédito del horror que se vivió en la mortal avalancha):

"Dije algo sobre el comportamiento ligero de los padres, como si tuvieran cierta responsabilidad. Lo dije a botepronto, en una tertulia de estas de la televisión".

Y ha añadido el veterano periodista:

"No hay nada que no haya dicho en mi vida profesional, de la que me arrepienta más que eso"... y pido perdón... me gustaría que ellos, los padres de las niñas, a los que sin duda hice un daño enorme, me perdonaran".

La intervención sorprendió a sus compañeros de tertulia, que se quedaron en silencio, y también a la presentadora, Susanna Griso, quien tras unos segundos eternos le preguntó porque pedía perdón después de cinco años.

"Estas Navidades me he acordado, he estado pensando... también por el tema de Diana Quer".