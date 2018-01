Los separatistas nos roban: TV3, con más de 2.300 trabajadores en nómina, le paga a Roures por un documental anti-español del 1-0

¿Por qué TV3 necesita a Roures para su documental victimista del 1-O? Tras visionar el documental '1-O' que emitió la cadena pública catalana TV3 el día 9 de enero de 2018 y que se puede ver en este enlace de la web oficial de la corpo la principal duda que le debería quedar al espectador es... ¿Para qué cuernos le hacía falta a TV3 recurrir a Mediapro?El documental de Roures en TV3 que ha hecho mearse de la emoción a los 'indepes': "¡España es una mierda!"

La productora de Jaume Roures se hace presente desde el primer segundo del docu con un logazo enorme como si fuera el de la 'Twentieth Century Fox' que no suele poner en los muchos programas que produce para medios con sede en Madrid (como no dejan de ser 'El Intermedio' o 'Zappeando', que naturalmente no han dicho ni Pamplona sobre el documentalito en cuestión que ha producido su empres matriz para TV3).Soler, Bassas, Roures... Montoro busca asfixiar a la panda de separatas que se hicieron millonarios con la TV3

Se sabía que iba a ser un documental manipulado donde sólo los independentistas iban a ser presentados como 'el pueblo catalán'. Se sabía que 'los malos' iban a ser la Policía Nacional y la Guardia Civil. Era impensable otra cosa. Pero... insisto ¿Para qué necesitaba TV3 a Mediapro?El presentador estrella de TV3 que pide atropellar a los jueces del Supremo se embolsó 363.000€ del Ministerio de Cultura por la cara

¿Sus servicios de informativos, que deben tener almacenadas un montón de imágenes sobre aquellas votaciones, no son capaces de hacer un documentalito de 30 minutos victimista y anti-español? ¿En serio ni siquiera pueden recurrir a la producción propia para eso?

Los empleados de la televisión autonómica catalana suman un total de 2.312 trabajadores. El mastodonte televisivo catalán cuenta con un 82 por ciento más de plantilla que Mediaset (1.266 empleados) y un 28 por ciento más que Atresmedia (1.800 empleados). Y ni con esas son capaces de producir un documental de 40 minutos.

Mediapro no fue una empresa más en aquella jornada: el centro de mando que usó la Generalitat para coordinar las 'votaciones' era el de Mediapro, y las imágenes de Jordi Turull anunciando el 'censo universal' tienen bien grandote el logo de Mediapro detrás para que a nadie se le olvide la participación de la productora amiga, cuyos principales referentes siguen teniendo bastante que ver con unos cuantos medios de comunicación, incluyendo el digital Publico.es donde Juan Carlos Monedero y demás miembros de la tropa hacen sus simpáticas monerías.TV3 emitirá en 'prime time' un documental de Roures que glorifica el 1-O

El responsable del documental era Lluís Arcarazo, en cuya trayectoria destacan tres documentales: uno para homenajear como héroe a Sálvador Puig Antich (condenado a muerte por asesinar a un policía) otro para homenajear a Pepe Rubianes (el que dijo aquello de 'ojalá reviente la puta España') y otro para homenajear a Lluis Llach, hoy activista de Junts pel Sí y Puigdemont. Lo cuál acredita una gran objetividad para hablar de un tema tan delicado.TV3: Polònia en la ruina por el desastre económica tras el "procés"

¿Qué se puede destacar del documental pagado con dinero público por la cadena que debe a Hacienda más de 100 millones de euros? Junto a la insistencia en los heridos "1.066 personas han resultado heridas" (sorprende que con tal masacre sólo hubiera dos ingresados en el hospital). Ya se sabía que no iban a sacar nada de los muchos fraudes que se demostraron aquella jornada.Un presentador de las campanadas de TV3 pide la liberación de los golpistas en la cárcel: "Que pronto puedan salir"

¿Se podría haber sacado el debate de que un referendum para la independencia de Cataluña era exactamente lo mismo que un referendum por la disolución de España, preguntando sólo a una parte? Se podría, pero entonces se jorobaría 'el relato indepe'.

Lo más importante del documental es que no quería presentar el 1 de Octubre como algo liderado por los políticos independentistas como Puigdemont, Junqueras o Turull, que practicamente ni salen en la pieza, el objetivo de Roures y Arcarazo es presentar hábilmente todo aquello como un movimiento ciudadano "el pueblo", por eso acompaña de música emotiva y épica cada momento para que cuando llego el momento del recuento casi los espectadores lloren de emoción y acaba con testimonios cursilones de la gente del "pueblo" (todos pro-referendum, claro):

"Ver toda aquella gente, toda aquella felicidad", dice una mujer independentista sonriente y al borde de la lágrima... "El 1 de Octubre significa un antes y un después", dice otro hombre, "Esta experiencia será algo irrepetible", dice una agradable anciana, "Este proceso es irreversible", y así todos, con esas músicas emotivas y alegres que hacen pensar que sólo un canalla podría oponerse a esa buena gente.

Naturalmente para qué entrevistar a aquellos catalanes contrarios a la votación ilegal, esos se ve que no son catalanes, fiel a la consigna de TV3.

Al acabar contraponiendo la imagen de esos catalanes emocionados tras votar sacan la imagen de Rajoy, el único político que aparece, para que quede inteligentemente la contraposición entre "voluntad del pueblo vs voluntad de Rajoy (el villano)"