María Lapiedra no sólo hace stripteases: Su profesión es mucho peor

'Sálvame' ha contratado a María Lapiedra como nueva colaboradora ¿Para qué? Para llamarla prostituta públicamente. Bueno, no han usado esa palabra por problemas de horario pero a buen entendedor... Ella ya había confesado que hacía shows privados por internet pero el 9 de enero de 2018, una 'empresaria' apareció en el programa de T5 para contar de dónde saca realmente el dinero la que fue actriz porno.

Un día antes, el 8 de enero de 2018, Lapiedra se ganó un puesto de ¡Sálvame' tras todas las semanas que lleva acudiendo al programa para narrar su relación con el también tertuliano del show, Gustavo González.

La montajista Lapiedra, Gustavo y sus amiguitas nos están tomando el pelo a todos

Pero ese lunes, María también se enfrentó a su propia vida. Kiko Hernández le enseñó presuntamente, la captura de un anuncio una web de contactos en la que aparecía el teléfono de Lapiedra, que decía así:

Pero ella lo negó, asegurando que sólo hacía stripteases por webcams.

Las mentiras tienen las patas muy cortas y el martes 9 de enero de 2018, ‘Sálvame' invitóa Alexa Blun, una empresaria ( otro eufemismo) que explicó que contrató a María Lapiedra en dos ocasiones para cenas por las que podría haber ganado hasta 2.500 euros.

La empresaria dijo, además, la razón por la que había acudido al programa:

Yo no quería venir, a mí me han llamado. Vine por usted (Gustavo González) porque me da pena. Yo vengo a contar la verdad.

Yo hago cenas y también he compartido cenas con otras personas y tengo una familia. No es malo. La dignidad se lleva en el corazón.