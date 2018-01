'Sálvame': María Lapiedra se derrumba en directo

Desde que salió a la luz el idilio entre Gustavo González y María Lapiedra, las noticias sobre el affaire que mantuvieron durante ocho años no cesan.

No hay día en el que alguno de los dos no se siente en un plató de televisión para hablar sobre el romance.

La historia de amor y desamor que han vivido ambos ha conseguido cautivar a todos, pues parece sacada del guion de una telenovela.

Tanto es así que Lapiedra podría convertirse en la nueva colaboradora de «Sálvame», según desveló este 8 de enero de 2018 Jorge Javier Vázquez durante el programa, algo que no hizo mucha gracia a los colaboradores habituales.

Poco le duró la alegría a la actriz, que terminó por derrumbarse a los pocos minutos en el espacio de Telecinco. No era para menos. «Sálvame» tenía pruebas de que Lapiedra cuenta con otro trabajo, poco lícito, con el que podría estar ganando mucho dinero. Unas informaciones que hacían que Lapiedra acabase llorando en el plató.

Por si fuera poco, Jorge Javier aseguraba concoer un trauma de su infancia, que efectivamente Lapiedra confirmó entre lágrimas. Sin ese temor jamás hubiera existido el personaje de Lapiedra, según ella misma confesó ante la atenta mirada de todos.

«Como no me quiero, no me puedo perdonar», comentaba entre sollozos.

Y añadía: