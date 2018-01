Arancha de Benito y su hija hundidas en el último adiós a Diana Quer

De riguroso negro y ocultando sus lágrimas con unas gafas de sol, Arancha de Benito y Zaira llegaron al lugar visiblemente emocionadas. En sus rostros se reflejaba el sufrimiento por el que están atravesando. Y es que estaban muy unidas a la fallecida Diana, una de las mejores amigas de la primogénita de Arancha y Guti.

Ambas han seguido con máximo interés la búsqueda de Diana, desaparecida hace año y medio en A Pobra do Caramiñal, y el pasado 31 de diciembre, cuando se localizó el cuerpo de la joven, expresaron sus sentimientos a través de las redes sociales, según recoge Informalia.

"Que triste noticia, cuánta rabia, impotencia, dolor de corazón y miedo. Todo mi cariño y apoyo a la familia Quer Pinel y a sus amig@s, en especial a Valeria, Diana y Juan Carlos. Ojalá se haga justicia y ese cerdo, apodado "El Chicle", viva un infierno el resto de sus días", escribió Arancha en Instagram.

Por su parte, Zaira se despidió de su amiga con una sentida carta: "No me puedo creer que esté pasando esto, no te lo merecías y tu familia mucho menos. Estés donde estés, sé que nos vas a cuidar a todos. Todavía puedo recordar los momentos tan buenos que hemos vivido las dos, nos hemos reído como pequeñas, nos hemos contado nuestras cosas, hemos dormido juntas, y pensar que eso ya no va a volver a pasar... se me rompe el alma, te quiero mucho amiga. Yo voy a cuidar de tu hermana y de tu mamá como si tú estuvieras, descansa en paz Diana. Te amamos todos con locura".

La familia de Diana ha enviado un comunicado dando el último adiós a la joven: "Hoy nuestra preciosa Diana descansa finalmente en paz. Solo mitiga en algo nuestro dolor pensar que su vida pueda servir para evitar que otras familias sufran tanto como nosotros. Nunca te olvidaremos, Diana".

Fuente: Informalia/Leer más

VIDEO DESTACADO: Cárdenas estalla contra el asesino de Diana Quer y contra los políticos que quieren dejarle salir de la cárcel algún día